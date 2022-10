V októbrových komunálnych a župných voľbách dostaneme modrú a bielu obálku

Dve obálky s hlasovacími lístkami

Voľba starostu či primátora

1.10.2022 (Webnoviny.sk) - Spojené komunálne a župné voľby budú farebne odlíšené, voliči dostanú modrú a bielu obálku, ktoré sa budú vhadzovať do dvoch odlišných urien, informuje Ministerstvo vnútra (MV) SR Voliči dostanú vo volebnej miestnosti dve obálky a štyri hlasovacie lístky.V Bratislave a Košiciach si prevezmú až šesť hlasovacích lístkov, pretože občania týchto miest budú na rozdiel od zvyšku Slovenska voliť aj zástupcov mestských častí, kde majú trvalý pobyt.Hlasovacie lístky s modrými pruhmi pre župné voľby volič vloží do modrej obálky. Jeden lístok predstavuje voľbu do župného zastupiteľstva, druhý bude pre voľbu predsedu samosprávneho kraja.Pre komunálne voľby bude slúžiť biela obálka, do ktorej bude volič vkladať dva biele hlasovacie lístky. Jeden z lístkov je určený pre voľbu do obecného, prípadne mestského zastupiteľstva, a druhý lístok bude voličovi slúžiť pre voľbu starostu či primátora.„V Bratislave a Košiciach dostane volič pre komunálne voľby až štyri hlasovacie lístky. Pre voľby do miestneho zastupiteľstva a starostu mestskej časti budú hlasovacie lístky biele. Pre voľby do mestského zastupiteľstva a primátora budú lístky označené sivým pruhom," uviedlo MV SR.Ministerstvo zároveň upozorňuje voličov, aby farebne roztriedené obálky vhadzovali do správnych urien. Ak tak neurobia, ich hlas bude neplatný.