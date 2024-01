V Osrblí návrat Kuzminovej, Slovensko bude s 13 reprezentantmi

Biatlonové stredisko v Osrblí privíta už od stredy 24. januára ďalšie prestížne podujatie. Po vlaňajších majstrovstvách sveta v letnom biatlone sa tentoraz v zime uskutoční európsky šampionát. Za domáci tím bude bojovať dokopy trinásť pretekárov, pričom najväčšiu pozornosť bude pútať trojnásobná olympijská šampiónka Anastasia Kuzminová.





Najúspešnejšia slovenská biatlonistka ukončila kariéru v roku 2019 a odvtedy sa venovala prevažne práci s mládežou. V októbri však ohlásila návrat do súťažného kolotoča práve na domácich majstrovstvách Európy. Ak by na nich uspela, mohla by sa objaviť aj v ďalších pretekoch v sezóne. "Čo sa týka ME, dôležité pre mňa bude okrem výsledku aj to, čo so mnou preteky urobia. Či tam nenechám všetky sily a poviem si, že ďalej nevládzem. Ide mi o to, aby som naštartovala juniorov, zapôsobila na nich zvnútra a potom im mohla uhnúť a podporovať ich mimo trate. Telo už neregeneruje tak rýchlo, ako v prípade mladých športovcov, ale dôležité je, že funguje svalová pamäť a mám skúsenosti a prehľad. Veľmi veľa som sa tiež naučila pri práci s mládežou," uviedla koncom minulého roka v polovici prípravy. Kuzminová podľa pravidiel Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU) musela ohlásiť štart po návrate pol roka vopred. Dôvodom bol antidopingový systém.Okrem nej sa v slovenskom výbere predstaví aj ďalší "veterán" Matej Kazár, ktorý taktiež ukončil kariéru v roku 2019, odvtedy trénuje popri zamestnaní, no v uplynulej sezóne i tak štartoval vo Svetovom pohári. Spolu s Kuzminovou budú v pozícii akýchsi "hrajúcich kapitánov" pre ďalších jedenásť krajanov, ktorí sa predstavia v Osrblí. Päť z nich patrí do elitnej kategórie a až šesť ešte stále medzi juniorov.Mária a Zuzana Remeňové s Júliu Machyniakovou absolvujú celý program. Ema Kapustová nastúpi iba na vytrvalostné preteky. Kuzminová bude štartovať v rýchlostných pretekoch (podľa výsledku na stíhacích) a pravdepodobne veľkej miešanej štafete 2+2. Iba rýchlostné preteky (prípadne stíhačku) absolvujú aj juniorky Sára Pacerová a Kristína Makovínyová. Pre tieto juniorky to bude prvé porovnanie s elitným tímom. Doň sa nezmestila dorastenka Tamara Molentová, ktorá ostala v pozícii náhradníčky a s tímom bude trénovať v dejisku.Z mužov nastúpia na kompletný program Tomáš Sklenárik a Damián Cesnek. Na šprint ich doplní aj 40-ročný Kazár a priestor dostanú juniori Matej Badáň, Sebastián Ilavský a Šimon Adamov. Pre posledných dvoch to bude debut medzi mužmi. Náhradník je dorastenec Martin Cienik."Pre náš tím, a najmä jeho pretekárov z elitnej kategórie, je to jeden z dvoch vrcholov sezóny, na ktorý sme sa pripravovali, tak veríme, že sa nám podarí dosiahnuť pekné výsledky. Máme stanovené vysoké ciele okolo 15 až 20. miesta u týchto pretekárov, no veríme, že sa nám podarí uspieť aj v miešaných štafetách. Uvidíme, ako na tom bude aj Nasťa, na ktorú sa tešíme," povedal pre organizátorov šéf tímu Peter Kazár.Na kontinentálnom šampionáte sa zúčastní približne 300 športovcov a prihlásilo sa 34 krajín z piatich kontinentov. IBU totiž druhý najväčší vrchol sezóny otvára pre všetky krajiny, nie len Európanov. Iné kontinentálne šampionáty sa pod hlavičkou IBU nejazdia. V Osrblí nebudú chýbať pretekári z najsilnejších biatlonových krajín Nórska, Nemecka, Francúzska, Švédska či Česka, i keď bez svojich najlepších zo Svetového pohára. Naopak, v najsilnejšom zložení by mala štartovať Ukrajina, no i Bulharsko, Kazachstan, Lotyšsko, Litva, Moldavsko či Rumunsko. Z "exotických" biatlonových krajín sa prihlásili jednotlivci napríklad z Bosny a Hercegoviny, Španielska, Brazílie, Mexika, Argentíny a Austrálie.Podujatie odštartuje v stredu 24. januára o 10.30 h vytrvalostnými pretekmi mužov na 20 km a popoludní absolvujú 15 km dlhú trať ženy. Nasleduje deň voľna, v piatok sú na programe šprinty, v sobotu stíhacie preteky a ME vyvrcholia v nedeľu 28. januára miešanými štafetami dvojíc a tímov.

program:



streda 24. január:

10.30 h: vytrvalostné preteky mužov na 20 km (Sklenárik, Cesnek),

14.30: vytrvalostné preteky žien na 15 km (M. Remeňová, Z. Remeňová, Machyniaková, Kapustová)



piatok 26. január:

11.00 h: šprint mužov na 10 km (Kazár, Sklenárik, Cesnek, Badáň, Ilavský, Adamov),

14.30 h: šprint žien na 7,5 km (Kuzminová, M. Remeňová, Z. Remeňová, Machyniaková, Pacerová, Makovínyová)



sobota 27. január:

11.00 h: stíhacie preteky mužov na 12,5 km,

14.00 h: stíhacie preteky žien na 10 km



nedeľa 28. január:

10.45 h: mix štafeta,

14.00 h mix dvojíc