Nedeľa 9.11.2025
09. novembra 2025
V otázke Trumpovej pomoci Ukrajine je splnomocnenec českej vlády mierne optimistický
Splnomocnenec českej vlády pre rekonštrukciu Ukrajiny Tomáš Kopečný sa o pomoc Kyjevu po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu nebál a naďalej je relatívne optimistický. ...
9.11.2025 (SITA.sk) - Splnomocnenec českej vlády pre rekonštrukciu Ukrajiny Tomáš Kopečný sa o pomoc Kyjevu po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu nebál a naďalej je relatívne optimistický. Poradca Joea Bidena pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan totiž podľa neho americkú pomoc Ukrajine doslova sabotoval.
„Po tom hanebnom blokovaní pomoci Ukrajine zo strany Sullivana som nečakal nič horšie," povedal Kopečný v rozhovore pre portál aktualne.cz. Pripustil však, že dôvodom pomalej pomoci Kyjevu boli na začiatku ruskej invázie aj obavy.
Pokiaľ ide o Trumpovu administratívu, splnomocnenec českej vlády vidí určité princípy, ktorými sa riadi. „Im ide predovšetkým o to, aby sa venovala svojim strategickým protivníkom. To je predovšetkým Čína, ale začínajú chápať už aj Rusko ako zásadného spojenca Číny. Ľudia, ktorí propagovali myšlienku nakloniť si Moskvu proti Pekingu, už nie sú v Trumpovom blízkom okruhu," uviedol Kopečný.
„Trump chce ukončiť vojnu, skúša to rôzne a má rôzne taktiky. Na začiatku zastrašoval toho slabšieho, teda Ukrajinu, teraz sa snaží rôznym spôsobom zastrašiť toho silnejšieho. Som v tom relatívne optimistický…," dodal splnomocnenec.
Kopečný je spoluautorom českej muničnej iniciatívy. Bol aj pri zrode účtu ukrajinského veľvyslanectva v Prahe, na ktorý ľudia poslali na nákup zbraní pre Ukrajinu viac ako miliardu korún.
Ako informoval portál Seznam Zprávy, Kopečný plánuje na konci tohto roka odísť zo svojej funkcie splnomocnenca vlády. „Narazil som na štrukturálne limity toho, čo možno zo strany štátu robiť. Chcel by som skúsiť, či sa mi podarí robiť veci, ktorým verím, aj ako súkromnej osobe," povedal.
Na otázku, či ho k rezignácii motivovala zmena vlády, Kopečný uviedol, že jeho rozhodnutie nie je politické. „Snažil som sa dotiahnuť hlavné projekty tak, aby sme ako krajina boli v dobrej pozícii, čo do možností pri rekonštrukcii Ukrajiny aj pri celkovej podpore ukrajinskej a európskej bezpečnosti. Verím, že - či už v oblasti zbrojnej podpory, dodávok energetických a infraštruktúrnych projektov alebo v duševnom zdraví - sa tá agenda nezastaví, ale pôjde ďalej," dodal.
