Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 9.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Teodor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

09. novembra 2025

V otázke Trumpovej pomoci Ukrajine je splnomocnenec českej vlády mierne optimistický


Tagy: Česká vláda pomoc Ukrajine

Splnomocnenec českej vlády pre rekonštrukciu Ukrajiny Tomáš Kopečný sa o pomoc Kyjevu po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu nebál a naďalej je relatívne optimistický. ...



Zdieľať
germany_ammunition_recovering_28350 676x451 9.11.2025 (SITA.sk) - Splnomocnenec českej vlády pre rekonštrukciu Ukrajiny Tomáš Kopečný sa o pomoc Kyjevu po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu nebál a naďalej je relatívne optimistický. Poradca Joea Bidena pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan totiž podľa neho americkú pomoc Ukrajine doslova sabotoval.

Sullivanovo blokovanie pomoci


Po tom hanebnom blokovaní pomoci Ukrajine zo strany Sullivana som nečakal nič horšie," povedal Kopečný v rozhovore pre portál aktualne.cz. Pripustil však, že dôvodom pomalej pomoci Kyjevu boli na začiatku ruskej invázie aj obavy.

Pokiaľ ide o Trumpovu administratívu, splnomocnenec českej vlády vidí určité princípy, ktorými sa riadi. „Im ide predovšetkým o to, aby sa venovala svojim strategickým protivníkom. To je predovšetkým Čína, ale začínajú chápať už aj Rusko ako zásadného spojenca Číny. Ľudia, ktorí propagovali myšlienku nakloniť si Moskvu proti Pekingu, už nie sú v Trumpovom blízkom okruhu," uviedol Kopečný.

Trump chce ukončiť vojnu


Trump chce ukončiť vojnu, skúša to rôzne a má rôzne taktiky. Na začiatku zastrašoval toho slabšieho, teda Ukrajinu, teraz sa snaží rôznym spôsobom zastrašiť toho silnejšieho. Som v tom relatívne optimistický…," dodal splnomocnenec.

Kopečný je spoluautorom českej muničnej iniciatívy. Bol aj pri zrode účtu ukrajinského veľvyslanectva v Prahe, na ktorý ľudia poslali na nákup zbraní pre Ukrajinu viac ako miliardu korún.

Ako informoval portál Seznam Zprávy, Kopečný plánuje na konci tohto roka odísť zo svojej funkcie splnomocnenca vlády. „Narazil som na štrukturálne limity toho, čo možno zo strany štátu robiť. Chcel by som skúsiť, či sa mi podarí robiť veci, ktorým verím, aj ako súkromnej osobe," povedal.

Na otázku, či ho k rezignácii motivovala zmena vlády, Kopečný uviedol, že jeho rozhodnutie nie je politické. „Snažil som sa dotiahnuť hlavné projekty tak, aby sme ako krajina boli v dobrej pozícii, čo do možností pri rekonštrukcii Ukrajiny aj pri celkovej podpore ukrajinskej a európskej bezpečnosti. Verím, že - či už v oblasti zbrojnej podpory, dodávok energetických a infraštruktúrnych projektov alebo v duševnom zdraví - sa tá agenda nezastaví, ale pôjde ďalej," dodal.


Zdroj: SITA.sk - V otázke Trumpovej pomoci Ukrajine je splnomocnenec českej vlády mierne optimistický © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Česká vláda pomoc Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Obce nemajú peniaze na obnovu budov, absentuje aj kvalitný dialóg medzi štátom, samosprávami a odborníkmi
<< predchádzajúci článok
Hrozí koaličná kríza? Podľa Šutaja Eštoka ju nezapríčiní ani prezidentovo veto pri zákone o hazarde

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 