Nedeľa 9.11.2025
Meniny má Teodor
|Denník - Správy
09. novembra 2025
Hrozí koaličná kríza? Podľa Šutaja Eštoka ju nezapríčiní ani prezidentovo veto pri zákone o hazarde
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) si nemyslí, že by na obzore bola ...
9.11.2025 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) si nemyslí, že by na obzore bola koaličná kríza. Uviedol to v relácii Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) O 5 minút 12 v súvislosti s prelamovaním prezidentovho veta pri zákone o hazarde. Predseda koaličného Hlasu uviedol, že o tom budú diskutovať na koaličnej rade.
Podľa jeho slov Hlas vníma oblasť hazardu ako niečo, čo vie priniesť prostriedky do rozpočtu v rámci konsolidácie verejných financií. „Keď sa dostal do parlamentu (návrh zákona), postavili sme sa jasne za samosprávu," uviedol, poukazujúc na pozmeňujúci návrh, ktorý k zákonu predložili.
„Podporíme iba také riešenie, s ktorým budú samosprávy komfortné," vyjadril sa. Zdôraznil, že nie sú podporovateľmi hazardu, no ak minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (Strana vidieka, nom. Smer-SD) tvrdí, že tak dokáže priniesť milióny eur do rozpočtu sú za, no nie na úkor samospráv či rozporov v rodinách. Šutaj Eštok jednoznačne nepovedal, či pomôžu veto prelomiť.
Prezident Peter Pellegrini v pondelok 3. novembra nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách a vrátil ju Národnej rade SR na opätovné prerokovanie s odporúčaním neprijať ju ako celok. Poslanci novelu schválili v októbri počas 40. schôdze parlamentu, prešla skráteným legislatívnym konaním.
Za návrh hlasovalo 71 zo 78 prítomných poslancov, sedem poslancov SNS sa pri hlasovaní zdržalo. Opozícia pred hlasovaním zo sály odišla. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak na rozhodnutie prezidenta nepodpísať novelu zákona o hazarde reagoval tak, že ho rešpektuje, no nesúhlasí s ním.
„Nesúhlasím s postojom pána prezidenta k novele zákona o hazarde. Rešpektujem síce jeho rozhodnutie, uvedomujem si, že téma hazardu je spoločensky veľmi citlivá, ale na druhej strane v čase konsolidácie nechať ležať na zemi 100 miliónov eur za nové licencie a ďalších 300 miliónov na dodatočnom odvode z hazardu je pre Stranu vidieka neprípustné,“ uviedol Huliak.
Avizoval tiež, že naďalej budú robiť všetko pre to, aby mal štát 100-percentnú kontrolu nad hazardom a zisky z neho smerovali do štátnej kasy, nie na účty finančných skupín. Naznačil tiež, že by mohol so svojimi poslancami blokovať v parlamente návrhy koalície, s ktorými nie sú stotožnení, ak veto nebude prelomené.
V parlamente má Strana vidieka trojicu poslancov, a to Ivana Ševčíka, Pavla Ľuptáka a Romana Malatinca, ktorý do nej prestúpil z Hlasu. Bez nich disponuje koalícia 76 poslancami v parlamente, toto číslo stačí na veľmi tesné presadenie návrhov.
Huliak ale hovorí, že disponuje piatimi poslancami, ich mená nešpecifikoval. Šutaj Eštok v tomto smere pripomenul, že Huliak sa podpísal pod dodatok ku koaličnej zmluve, kde sa zaviazal podporovať programové vyhlásenie vlády.
Zdroj: SITA.sk - Hrozí koaličná kríza? Podľa Šutaja Eštoka ju nezapríčiní ani prezidentovo veto pri zákone o hazarde © SITA Všetky práva vyhradené.
