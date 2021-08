V Paríži protestovali tisíce ľudí, mali transparenty Naše slobody zomierajú a Vakcína: Nedotýkaj sa našich detí

aktualizované 8. augusta 11:47



Protestovali v Paríži i na juhu

Niektoré opatrenia zmiernili

8.8.2021 (Webnoviny.sk) -Tisíce ľudí protestovali v sobotu v Paríži a iných francúzskych mestách proti takzvaným covid pasom, ktoré budú musieť mať všetci obyvatelia krajiny, ak chcú vstúpiť do kaviarní, vlakov a do iných verejných priestorov. Francúzi proti tomuto opatreniu protestujú už štvrtý týždeň.Podľa údajov ministerstva vnútra vyšlo do ulíc zhruba 237-tisíc ľudí, čo je najviac od začiatku masových protestov, ktoré sa v krajine konajú v posledných týždňoch. V Paríži sa podľa oficiálnych údajov zišlo asi 17-tisíc demonštrantov.Väčšinou pokojný dav protestujúcich v sobotu kráčal ulicami Paríža v sprievode polície. Protestujúci niesli transparenty s nápismi: „Naše slobody zomierajú" a „Vakcína: Nedotýkaj sa našich detí".Najnovšie protesty sa koncentrovali na juhu krajiny. V regióne Provence-Alpes-Cote d'Azur sa na nich zúčastnilo až 37 000 ľudí. Demonštrácie boli zväčša pokojné. Konflikty medzi protestujúcimi a bezpečnostnými zložkami sa vyskytli v treťom najväčšom francúzskom meste Lyone.Vláda pod ich tlakom zmiernila niektoré opatrenia. Minister zdravotníctva Olivier Veran oznámil, že negatívne testy budú platné 72 hodín namiesto pôvodne plánovaných 48. Okrem antigénových testov a rýchlotestov budú akceptované aj samovyšetrenia pod lekárskym dohľadom.Sobotňajšie demonštrácie sa konali dva dni po tom, ako francúzsky ústavný súd odobril väčšinu ustanovení nového zákona rozširujúceho zoznam miest, ktoré bude možné navštíviť iba s takzvaným covid pasom.Doklad získajú ľudia na základe absolvovania očkovania proti COVID-19, potvrdenia o nedávnom prekonaní ochorenia alebo negatívnom teste na koronavírus. Prieskumy verejnej mienky však ukazujú, že väčšina Francúzov covid pasy podporuje. Úplne zaočkovaných je už viac ako 36 miliónov obyvateľov krajiny čiže približne 54 percent jej populácie.