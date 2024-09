V parku v Spišskej Sobote pribudla historická merica, pripomína jarmočnú minulosť niekdajšieho mestečka (video+foto)

Pôvodná merica

Súčasť histórie

Prvá písomná zmienka o Spišskej Sobote

23.9.2024 (SITA.sk) - V parku v Spišskej Sobote v Poprade v pondelok odhalili repliku merice. Pripomína jarmočnú minulosť súčasnej mestskej časti, kedysi samostatného mesta. Merica totiž predstavuje historickú mierku na meranie obilia, ktorá sa používala na trhovisku od stredoveku až do novoveku.Ako pre agentúru SITA ozrejmil člen Klubu Sobotčanov Igor Kret, ktorý stál za myšlienkou návratu merice do Spišskej Soboty, nová merica z pieskovca v parku má objem viac ako 54 litrov, čo podľa starej miery predstavuje 64 holieb.Pôvodná merica v Spišskej Sobote podľa Kreta pochádzala na základe analýz z roku 1775, a bola pevne ukotvená. Nachádzala sa pri radnici, neskôr ju presunuli do parku na námestí."Nie je práve najstaršou mericou, boli aj omnoho staršie, ale práve jej tvar v podobe gotického kalicha je v rámci európskeho priestoru jedinečný," vysvetlil. Merica fungovala tak, že až po okraj vrchnej časti ju kedysi naplnili obilím, a to sa po premeraní prepadlo do dutého priestoru v nohe. Cez kovové dvierka sa následne dostalo vonku."Merica neslúžila len na meranie obilia, používala sa aj pri výberu desiatku pre Cirkev," doplnil Kreta. Na replike pribudol oproti pôvodnej merici erb. Je na ňom znázornený sv. Juraj, ktorý zabíja draka. Ide o patróna Spišskej Soboty. Primátor mesta Anton Danko ocenil snahy klubu prinavrátiť súčasť niekdajšej histórie do Spišskej Soboty."Opäť sa ukázalo, že Spišská Sobota je klenotom Popradu, je to najznámejšia mestská časť," poznamenal. Ako ďalej pripomenul, dnešný Poprad vznikol práve zlúčením Spišskej Soboty, Veľkej a Popradu.Prvá písomná zmienka o Spišskej Sobote je z roku 1256. Jarmočné právo získala Spišská Sobota ako mesto v roku 1567. Hospodársky rozkvet zaznamenala ako obchodné a remeselné centrum najmä v 17. storočí. Mestskou časťou Popradu je od roku 1946, v roku 1950 bola vyhlásená za mestskú pamiatkovú rezerváciu.V súčasnosti plní Spišská Sobota svoju úlohu historicko-turistického centra. Ako na svojej internetovej stránke informuje mesto Poprad, najvýznamnejšou pamiatkou je Kostol sv. Juraja postavený v polovici 13. storočia s gotickým interiérom a oltárom z dielne Majstra Pavla z Levoče. Prevažná časť meštianskych domov pochádza zo 16. a 17. storočia.