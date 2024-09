Radíme: Výmenu kĺbu v kolene treba zvážiť,ak bolesť ovplyvní bežný deň

Výmenu kolenného kĺbu by mali ľudia zvážiť v prípade, ak poškodenie obmedzuje ich každodenné fungovanie. "Keď už pacienti majú bolesti pri bežnej chôdzi, napríklad si nedokážu ísť nakúpiť, je to moment, keď by nemali váhať a mali by zvážiť aj toto riešenie," vysvetlil primár oddelenia jednodňovej chirurgie Nemocnice Medissimo v Bratislave František Okál. Dodal, že operácia spraví z bolestivého alebo nefunkčného kĺbu opäť funkčný a použiteľný.





"Závažné poškodenie kolenného kĺbu, tzv. degeneratívne poškodenie, sa prejavuje najmä zmenou osi končatiny, keď už koleno hrubne, stáva sa nesymetrickým. Dochádza k výraznejšiemu obmedzeniu rozsahu pohybu kolenného kĺbu. Samozrejme je sprevádzané najmä bolestivosťou. Bolesť býva často aj nočná, keď pacienti pociťujú v kolennom kĺbe tlak," ozrejmil odborník.Priblížil, že výmena kolenného kĺbu je komplexný výkon, pri ktorom sa operačne nahradia povrchy opotrebovaného kĺbu kĺbovou náhradou. "Podľa rozsahu postihnutia môže ísť o výmenu len časti kolenného kĺbu. Pri výraznejšom postihnutí s poškodením väčšieho rozsahu kolena je potrebné pristúpiť k totálnej endoprotéze kolenného kĺbu s nahradením všetkých častí kolena. V niektorých prípadoch treba nahradiť aj jabĺčko," spresnil Okál.Zdôraznil, že po operácii je dôležitá rehabilitácia. "Koleno treba rozcvičiť a rozrehabilitovať aj po závažnej operácii. Dôležitý je aj prístup človeka, aby došlo čo najskôr k obnoveniu rozsahu pohybu a schopnosti záťaže," uviedol.Ortopéd upozornil, že aj keď výmena kolenného kĺbu výrazne skvalitní život, niektoré aktivity môžu byť rizikové. "Je to už náhrada, na rozdiel od prirodzeného kolena, umelý kĺb už nevie regenerovať. Rizikom sú športy, kde sú doskoky, nárazy a pády," priblížil.