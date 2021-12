V parlamente je 29 nezaradených. O poslancov prišli Remišová, Matovič, Fico aj Kotleba

Odídenci zo Za ľudí sú aj u Sulíka

Hnutiu Sme rodina zostali 17 poslanci

30.12.2021 (Webnoviny.sk) - V 150-člennom parlamente pôsobí 29 nezaradených poslancov. Za necelú polovicu volebného obdobia odišli z parlamentných klubov. Je to takmer jedna pätina zo všetkých zákonodarcov.Počet členov sa nezmenil len v jednom koaličnom klube Sme rodina. Klub Za ľudí sa rozpadol. Odchody poslancov sa dotkli aj dvoch opozičných klubov strán Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) a Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS).Dynamika v kluboch pripomína minulé volebné obdobie 2016 až 2020, kedy skončilo mimo klubov 36 poslancov. Tiež došlo k výmene premiéra, a to v roku 2018.Roberta Fica (Smer-SD) nahradil na čele vlády Peter Pellegrini (dnes Hlas-SD) po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Koaličná dohoda sa podpisovala aj druhý raz už v prvom roku vládnutia po tom, čo otras zasiahol vtedajšiu vládnu stranu Sieť a viacerí poslanci ju opustili.Najsilnejší vládny klub Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) začínal v tomto volebnom období s 53 poslancami. Teraz má o dvoch menej. Z klubu odišli Ján Krošlák a Martin Čepček. Krošlák bol prvý poslanec OĽaNO, ktorý verejne tvrdo kritizoval Igora Matoviča (OĽaNO) za to, ako zvláda funkciu predsedu vlády.Počtom najmenší vládny klub Za ľudí mal po voľbách 12 poslancov, ale rozpadol sa. Dvaja poslanci Miroslav Kollár a Tomáš Valášek z klubu vystúpili. Dnes je Kollár predsedom mimoparlamentnej strany Spolu a Valášek je v mimoparlamentnej strane Progresívne Slovensko.Šestica poslancov, ktorá odišla zo Za ľudí, je súčasťou klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS). Keďže poslanecký klub musí mať podľa rokovacieho poriadku parlamentu najmenej osem členov, zvyšní štyria pôsobia ako nezaradení.Klub SaS vstupoval do parlamentu s počtom 13 poslancov. Teraz má o šesť spomínaných poslancov viac, ktorí odišli zo Za ľudí. Neboli spokojní s tým, ako stranu viedla Veronika Remišová a ako vystupovala počas vládnej marcovej krízy tento rok. Naopak, bez pohybu zostal klub Sme rodina. Po voľbách mal 17 poslancov a ten istý počet má aj teraz.V opozícii nastali zmeny najskôr v klube Smer-SD, ktorý je v parlamente druhý najsilnejší. Pôvodne mal 38 poslancov. V máji 2020 odišiel dlhoročný poslanec a funkcionár strany Ján Podmanický. Ďalší mesiac rovnaký krok urobil Peter Pellegrini a spolu s ním ďalších desať poslancov, ktorí sú dnes v strane Hlas – sociálna demokracia.Opozičný klub Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) disponoval 17 zákonodarcami, aktuálne ich má osem. Vlani opustili klub ĽSNS otec a syn, Štefan a Filip Kuffovci a Tomáš Taraba. Tento rok v januári odišlo z klubu ďalších päť poslancov, ktorí sú v hnutí Republika. Na konci augusta z klubu vystúpil Jozef Šimko, ktorý je primátorom Rimavskej Soboty.