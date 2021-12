V. Lengvarský: S novým COVID automatom by som sa ešte neponáhľal

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) by sa s vytváraním nového COVID automatu ešte neponáhľal. Ako uviedol v bilančnom rozhovore pre TASR, dôjde k miernej úprave pôvodného materiálu.





Lengvarský povedal, že nový COVID automat bude počítať aj so žolíkmi pre jednotlivé okresy. Tie budú môcť získať pri dostatočnej zaočkovanosti obyvateľov nad 50 rokov.Spôsob manažovania pandémie v rámci opatrení je podľa ministra komfortnejší z hľadiska štátu, ktorý môže plošne otvárať alebo zatvárať to, čo potrebuje. Šéf rezortu zdravotníctva tvrdí, že si uvedomuje ekonomické dosahy pandémie. Koalícia podľa jeho slov vníma aj situáciu navôkol a vidí aj vývoj rozpočtu."Snažíme sa opatrenia titrovať tak, aby aj epidemiologická situácia bola pod kontrolou, ale aby aj nemocnice neboli zahltené. Chceme už robiť aj štandardnú bielu medicínu, pretože pacienti, ktorí majú covidový zápal pľúc, sa buď vyliečia, alebo to pre nich skončí fatálne," uviedol. Ministra trápi to, že sa odkladajú ďalšie výkony.Poukázal tiež na to, že ľudia, ktorí boli zodpovední a dali sa zaočkovať, musia pre nedostatok personálu čakať na iné plánované výkony v zdravotníckych zariadeniach.