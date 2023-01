V parlamente môže vzniknúť nová 76-tka, hlavná pozornosť je na strane sulíkovcov

Predčasné voľby

Neschopná a amatérska vláda

7.1.2023 (Webnoviny.sk) - Nie sme ďaleko od novej 76-tky, ale rokovania stále prebiehajú, vyhlásil poslanec Juraj Šeliga Za ľudí ) v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.Slovákom však nechcel dávať falošné nádeje alebo optimizmus, lebo rokovania sa vyvíjajú a hlavná pozornosť je, aj vzhľadom na verejné vyhlásenia, teraz na strane SaS , ktorá to vyhodnocuje, a potom sa vyjadrí.Strana Za ľudí je však pripravená novú 76-tku podporiť a s premiérom je pripravená urobiť všetko pre to, že ak tu takáto nádej je, tak to treba vyskúšať a skúsiť to urobiť. „Je šanca, že môže vzniknúť nová 76, ktorá by mohla v nejakom modeli vládnuť," zdupľoval v rozhovore Šeliga.„Nikto nevie zaručiť ako rokovania dopadnú, ale jeden zo scenárov sú aj predčasné voľby. Priestor je do konca januára a ja verím, že dovtedy to vyriešime. Či bude SaS súčasťou novej 76-tky, sa teraz vyjadrovať nebudem," dodal Šeliga.To, či budú voľby na jeseň alebo v riadnom termíne v roku 2024, bude podľa Šeligu závisieť od ďalších rokovaní. Predpokladá však, že ak by došlo k predčasným voľbám , konali by sa v druhej polovici roka.Podľa spoludiskutujúceho Erika Tomáša Hlasu-SD sa prezidentka vyjadrila jasne, že chce do januára vidieť všetky kroky vládnej koalície, ktoré sa budú týkať iba predčasných volieb, lebo v opačnom prípade využije všetky kroky, ktoré jej vyplývajú z ústavy, a navyše po predčasných voľbách volal aj predseda parlamentu Boris Kollár „Teraz sa dozvedáme, že tá istá koalícia, tí istí politici idú znovu zostavovať neschopnú a amatérsku vládu, ktorá trápi Slovensko už takmer tri roky. Áno, právo na to majú, ale nevidím v tom žiadny zmysel," skonštatoval Tomáš.