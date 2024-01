V parlamente už druhý týždeň prebieha rozprava k vládnej novele Trestného zákona (naživo)

Naživo: Rokovanie parlamentu

16.1.2024 (SITA.sk) - V Národnej rade SR už druhý týždeň pokračuje rokovanie o návrhu na skrátené legislatívne konanie k vládnej novele Trestného zákona . Písomne je prihlásených ešte približne 20 rečníkov, potom sa budú môcť poslanci prihlásiť do rozpravy ústne.V rozprave v utorok ako prvá vystúpila poslankyňa Jana Bittó Cigániková SaS ), ktorá dúfa, že stále viac ľudí zistí, ako koalícia často klame, zavádza a robí z nich hlupákov.„Nerobia hlupákov len z opozície a našich voličov, ale aj z vlastných voličov, a to len preto, že sa boja argumentov opozície, boja sa pravdy a toho, že ich lži budú jasne ukázané," uviedla poslankyňa. Podľa nej by sa mala koalícia 'konečne' priznať, že na skrátené legislatívne konanie nemajú žiaden zákonný dôvod.„Nenastala žiadna mimoriadna okolnosť, teda, ak nerátame to, že máte kamarátov v base. Nemáme pandémiu, nemáme prírodnú katastrofu, ani sa tento zákon netýka vojny, ani ničoho iného, čo by sme museli urgentne riešiť," dodala Bittó Cigániková.Minulý týždeň vo štvrtok bolo rokovanie o tomto bode prerušené. V piatok prebiehala diskusia o prezidentkou vetovanej novele kompetenčného zákona, na základe ktorej sa má okrem iného zriadiť nové ministerstvo cestového ruchu a športu . Hlasovať sa o nej má v utorok o 11:00.