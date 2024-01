Švajčiarsko ponúklo usporiadanie mierového samitu pre Ukrajinu, nepočíta však s Ruskom

16.1.2024 (SITA.sk) - Švajčiarska prezidentka Viola Amherdová v pondelok počas návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Berne uviedla, že jej krajina ponúkla zorganizovanie mierového samitu, ktorého cieľom je„Potvrdila som mu, že Švajčiarsko je pripravené zorganizovať samit,“ povedala Amherdová počas spoločnej tlačovej konferencie so Zelenským. „Dohodli sme sa, že podrobne preskúmame detaily ďalších krokov, aby sme zabezpečili, že mierový proces bude úspešný.“Obaja prezidenti uviedli, že ukrajinský a švajčiarsky tím začnú prípravy na globálny mierový samit vo Švajčiarsku už v utorok. Neboli poskytnuté žiadne podrobnosti o tom, kedy alebo ako by sa takýto samit mohol uskutočniť. Naznačili však, že Rusko nebolo zapojené do tohto procesu.„Tento samit má vliať potrebnú energiu do všetkého, čo sa už dosiahlo, a určiť, že koniec vojny musí byť spravodlivý a obnovenie sily medzinárodného práva bude úplné,“ povedal Zelenskyj.Pokiaľ ide o to, kto by sa mohol zúčastniť, Zelenskyj povedal, že Ukrajina je otvorená „všetkým krajinám sveta, ktoré rešpektujú jej suverenitu a územnú celistvosť“. „Takže si urobte závery o tom, koho pozývame,“ skonštatoval Zelenskyj.