V parlamentných voľbách odvolilo takmer 70 percent mladých ľudí, dôvodom je kampaň Chcem tu zostať

7.10.2023 (SITA.sk) - V septembrových parlamentných voľbách prišlo voliť takmermladých ľudí.Podľa údajov exit pollu agentúry Focus je to oviac ako v uplynulých voľbách do Národnej rady SR . V máji pritom svoju účasť vo voľbách deklarovalo len niečo cezmladých.Ako ďalej informovala kampaň Chcem tu zostať – preto volím, mobilizačná sieť vznikla len tri mesiace pred voľbami, no aj tak zaujala svoju cieľovú skupinu. Na sociálnych sieťach rástla pre zapojenieOnline kampaň doplnili diskusie, mobilizačné koncerty a podujatia na školách. Na tých sa zúčastnil aj predseda úradníckej vlády Ľudovít Ódor či minister školstva Daniel Bútora . Podľa septembrového prieskumu agentúry Focus bola poznateľnosť značky Chcem tu zostať na úrovni takmercelkovej populácie.„Nestranícka mobilizačná kampaň mala silnú podporu nielen v občianskom sektore, ale aj medzi firmami a bežnými ľuďmi. Rozbeh kampane pokryli organizácie zo svojich rezerv, v ďalších fázach kampaň podporili stovky darcov, nadácie, ale najmä veľké firmy," uviedol Patrik Kimijan z kampane.Cez platformu Donio sa zapojilodarcov a darkýň, ktorí spoločne vyzbierali. Taktiež Nadácia Action for democracy, Nadácia Slovenskej sporiteľne Tatra banka , mobilný operátor O2 , ale aj ďalší individuálni donori darovali na ďalšie kampaňové aktivity ďalšie desiatky tisíc eur. Kampaň Chcem tu zostať zároveň tvrdí, že viaceré firmy im prenechali svoje bilbordové plochy alebo nakúpený reklamný priestor v televíziách.