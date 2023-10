Na riešenie situácie rómskej osady v Telgárte bolo vyčlenených 390-tisíc eur, obec ich využije na nákup unimobuniek

Financovanie nákupu unimobuniek

Núdzové ubytovanie

7.10.2023 (SITA.sk) - Na riešenie situácie v Telgárte boli vyčlenené financie vo výške, ktoré dostane Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Ten by ich mal v rámci dotačnej schémy poskytnúť obci na financovanie nákupu unimobuniek. Informovalo o tom ministerstvo vnútra s tým, že obec a župa musia súbežne vyriešiť niektoré otázky týkajúce sa pozemkov, kde budú umiestnené.Ministerstvo vnútra prostredníctvom Hasičského a záchranného zboru doručil do obce Telgárt elektrocentrálu na napájanie vyhrievania v stanoch, a to vrátane pohonných hmôt. Ministerstvo so zástupcami štátnej správy, miestnej štátnej správy a samosprávy v septembri informovalo o zákonných možnostiach akými môže obec Telgárt podporiť v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie na území obce.„Analyzovali sa tiež formy a časová dostupnosť pomoci zo strany iných ministerstiev, ako aj úradu splnomocnenca pre rómske komunity," doplnilo ministerstvo a pokračovalo s tým, že sekcia krízového riadenia ministerstva vnútra okamžite po udalosti poskytla dva stany, Okresný úrad Brezno ďalšie dva a Okresný úrad Banská Bystrica rovnako dva stany.„Na účely poskytnutia núdzového ubytovania poskytol Banskobystrický samosprávny kraj, aj doprava tohto materiálu bola zabezpečené prostriedkami MV SR. Sekcia krízového riadenia MV SR poskytla. Obec zabezpečila prenosné toalety a sprchy. Výdavky súvisiace so zabezpečením núdzového ubytovania a stravovania budú obci refundované zo štátneho rozpočtu cez MV SR," informovalo ministerstvo vnútra.V rómskej osade v Telgárte vypukolpožiar, pri ktoroma o strechu nad hlavou prišlovrátane