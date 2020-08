V parlamentných voľbách v Čiernej Hore vedie strana prezidenta Djukanoviča

aktualizované 31. augusta 10:58



Belehrad je proti vstupu krajiny do EÚ

Cirkev sa bojí o svoje majetky

31.8.2020 (Webnoviny.sk) -V nedeľňajších parlamentných voľbách v Čiernej Hore triumfovala Demokratická strana socialistov (DPS) prezidenta Mila Djukanoviča . Po sčítaní takmer všetkých hlasov mala vládnuca strana približne 35 percent.Prosrbské a proruské opozičné zoskupenie Za budúcnosť Čiernej Hory pod vedením Zdravka Krivokapiča však oslovilo 33 percent voličov a podľa expertov má väčšiu šancu na zostavenie vlády ako DPS, ktorá sa drží pri moci už 30 rokov. "Ľudia v Čiernej Hore, prichádza sloboda. Režim padol," vyhlásil nadšený Krivokapič.Podľa výsledkov by DPS mala mať v čiernohorskom 81-člennom parlamente 30 kresiel, spolu s tradičnými politickými spojencami sa však dostane na 40 mandátov. Djukanovič uviedol, že si počká na oficiálne výsledky, ktoré bude "bezpodmienečne" rešpektovať. "Počkáme si na konečné čísla a uvidíme, ktorá z dvoch najsilnejších politických strán získa rozhodujúci 41. mandát," podotkol.Djukanovič vyzdvihol historické úspechy jeho strany a vyslovil nádej, že Čierna Hora "zostane na európskej ceste a bude presadzovať európske hodnoty". DPS sa zaslúžila o osamostatnenie Čiernej Hory od omnoho väčšieho Srbska a napriek tlaku Ruska stojí pred vstupom do Európskej únie.Čiernohorský prezident pred parlamentnými voľbami vyhlásil, že budú mať zásadný význam z pohľadu budovania nezávislosti tohto malého balkánskeho štátu. Belehrad a Moskva podľa neho nechcú, aby sa Čierna Hora orientovala smerom na politiku západného sveta a chcú jej zabrániť vo vstupe do Európskej únie.Djukanovič poznamenal, že evidentné snahy proti nemu a jeho vláde vyvíja hlavne srbská pravoslávna cirkev v Čiernej Hore.Zákon o majetku cirkvi vyvolal mesiace protivládnych protestov zo strany Srbov, ktorí predstavujú asi 30 percent zo 620-tisícovej populácie Čiernej Hory. Tí obviňujú vládu Djukanoviča, že právny predpis poslúži na zabavenie majetku srbskej pravoslávnej cirkvi. Čiernohorskí vládni predstavitelia s tým však nesúhlasia.Počas ostatných parlamentných volieb v roku 2016 Čierna Hora zmarila pokus o štátny prevrat, ktorý organizovali dvaja ruskí vojenskí spravodajskí dôstojníci. Po neúspešnom puči odsúdili viac ako tucet ľudí, väčšinou Srbov. Rusko aj Srbsko opakovane popierali, že stáli za údajným pokusom o prevrat.