Za rezignáciu Lukašenka pochodovalo Minskom vyše 100-tisíc ľudí, polícia zatýkala vo veľkom

31.8.2020 (Webnoviny.sk) - Desaťtisíce demonštrantov sa v nedeľu opätovne zhromaždili v uliciach a na námestiach bieloruskej metropoly Minsk, aby pokračovali v protestoch, v ktorých požadujú rezignáciu autoritárskeho prezidenta Alexandra Lukašenka Protesty sa začali po prezidentských voľbách 9. augusta. Oficiálne v nich triumfoval 66-ročný Lukašenko, no demonštranti považujú výsledky hlasovania za zmanipulované.Davy ľudí sa spočiatku zhromažďovali na Námestí nezávislosti v Minsku, kde ich však zablokovali bariéry a bezpečnostné zložky. Následne sa pobrali ďalej po jednom z mestských bulvárov. Demonštranti, ktorých sa podľa opozičných zdrojov zišlo viac ako 100-tisíc, počas pochodu skandovali "sloboda" a "demisia".Podľa bieloruskej polície v nedeľu zatkli 125 osôb, ľudskoprávna organizácia Viasna však uvádza, že zatknutých bolo vyše 200 ľudí.Lukašenko naďalej obviňuje západné krajiny z podnecovania protestov a tvrdí, že Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) rozmiestňuje sily pozdĺž bieloruskej západnej hranice s cieľom zasiahnuť pri prípadných nepokojoch.Predstavitelia NATO však tieto tvrdenia odmietajú. Bieloruské ministerstvo obrany v nedeľu informovalo, že v oblasti Grodna neďaleko hraníc s Poľskom a Litvou sa budú konať vojenské cvičenia, ktoré budú simulovať obranu pred nepriateľskou inváziou.Bielorusko v sobotu zakročilo proti novinárom. Vláda deportovala do Ruska dvoch novinárov agentúry Associated Press (AP), ktorí monitorovali nedávne udalosti v krajine.Zrušili tiež akreditácie zamestnancov bieloruskej pobočky AP. Predstaviteľka agentúry Lauren Eastonová vo vyhlásení odsúdila útok voči slobode tlače a požiadala bieloruskú vládu o udelenie povolenia pre novinárov s cieľom aj naďalej informovať svet o dianí v krajine.