V Partizánskom vybuduje súkromný investor nové obchodné prevádzky

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Partizánske 19. novembra (TASR) - V Partizánskom pribudnú nové obchodné prevádzky. Súčasťou plánovanej výstavby súkromného investora budú i dopravné opatrenia. Vyplýva to z aktualizácie všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta. Tú na svojom novembrovom rokovaní schválili partizánski mestskí poslanci.Nový územný plán mesta počíta s ďalšou výstavbou predovšetkým priemyselných alebo skladových priestorov v areáli bývalých Závodov 29. augusta a zriadením nových obchodných prevádzok, ktoré tam plánuje realizovať nemecký investor. S ním mesto rokuje dva roky.K obchodným prevádzkam by mala viesť i nová komunikácia cez nákladnú bránu. "Požiadavkou mesta tiež je, aby bola v blízkosti nákladnej brány vybudovaná kruhová križovatka, ktorá by jednak zabezpečila rýchlejšiu mobilitu a flexibilitu motorových vozidiel, ale pomohla by aj zamestnancom jednotlivých firiem, ktoré sa nachádzajú v areáli bývalých závodov," spresnil ešte vlani primátor Jozef Božik.