Stovky ľudí protestovali v mexickom Tijuane proti karaváne migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tijuana 19. novembra (TASR) - Stovky obyvateľov Tijuany protestovali v nedeľu proti tzv. karaváne stredoamerických migrantov, ktorí prišli do tohto mexického mesta s cieľom požiadať o azyl v Spojených štátoch. Informovala o tom v noci na pondelok agentúra DPA.Približne 300-400 ľudí mávajúc mexickými vlajkami skandovalo heslá namierené proti migrantom. Niektorí z demonštrantov hádzali na policajtov fľaše a snažili sa prelomiť kordón okolo prístrešku, kde sa migranti nachádzali.uviedol jeden z protestujúcich, lekár Arturo Alba.povedal ďalší z účastníkov protestu, ktorý tým zopakoval slová amerického prezidenta Donalda Trumpa.V Tijuane sa nachádza približne 2500 migrantov vrátane žien a detí, ktorí od polovice októbra putujú do Spojených štátov z Hondurasu.K tomuto mestu na mexicko-americkej hranici sa blíži ďalšia skupina v zložení 3000 ľudí. Väčšina z nich chce v Spojených štátoch získať azyl. Ide však o proces, ktorý môže trvať niekoľko mesiacov a potenciálne by mohol viesť k ich deportácii.Na migrantov hromadne smerujúcich do Spojených štátov na Twitteri opäť slovne útočil šéf Bieleho domu. Zopakoval, že by sa mali vrátiť domov, zdôraznil, že do Spojených štátov ich nevpustia, a ich cestu znova označil za "inváziu".Smerom k hraniciam Spojených štátov sa zo stredoamerických krajín vydalo v rôznych skupinách okolo 9000 ľudí. Trump poslal k hranici s Mexikom tisíce amerických vojakov.