V Patagónii objavili nový druh mäsožravého dinosaura, vedcov prekvapila jeho stavba tela

6.6.2020 (Webnoviny.sk) - V Patagónii objavili vedci skamenelé pozostatky nového druhu mäsožravého dinosaura. Okrídlený tvor žil podľa argentínskych paleontológov pred 90 miliónmi rokov. Experti veria, že novo objavený druh by mohol byť kľúčom k ďalším poznatkom o evolúcii vtákov.Malý mäsožravec mal "dlhé, elegantné nohy“, povedal Matias Motta, vedec z argentínskeho Prírodovedeckého múzea. Okrem toho mal dinosaurus veľmi ostré pazúry, ktoré zrejme vyžíval pri útoku na svoju korisť. Nový tvor dostal meno Overoraptor chimentoi.Overoraptor chimentoi bol tiež "rýchly, pohyblivý", uviedol Motta, hlavný autor štúdie, ktorú zverejnil odborný časopis The Science of Nature.Vedci boli mimoriadne prekvapení, keď zistili, že jeho nohy sa síce podobajú dolným končatinám dravých dinosaurov, jeho horné končatiny však boli veľmi dlhé a robustné, podobne ako u moderných vtákov.Zvyšky fosílií, ktoré sú kratšie ako jeden a pol metra, objavili počas vykopávok v provincii Rio Negro na juhu Argentíny. Dinosaurus je podľa vedcov príbuzný iného druhu, ktorý našli na viac než 10-tisíc kilometrov vzdialenom východoafrickom ostrove Madagaskar.