V Pekingu otvorili Hlavné mediálne centrum v blízkosti Národného štadióna

Centrum diania

Platia prísne protipandemické opatrenia

6.1.2022 (Webnoviny.sk) - Necelý mesiac pred začiatkom zimných olympijských hier v Pekingu otvorili Hlavné mediálne centrum (MMC). Zariadenie s rozlohou 98-tisíc metrov štvorcových privíta médiá z celého sveta, ktoré budú informovať o všetkom dôležitom dianí z najväčšieho zimného športového sviatku.MMC zahŕňa Hlavné tlačové stredisko (MPC) aj Medzinárodné vysielacie centrum (IBC). Nachádza sa v novopostavenom pavilóne Čínskeho národného kongresového centra v Pekingu v tesnej blízkosti Národného štadióna, Národného centra pre vodné športy (tzv. Ľadová kocka) aj Národného krytého štadióna.Ide o tri historické dejiská z olympijských hier v roku 2008, ktoré budú hostiť slávnostné ceremoniály a tiež súťaže v ľadových športoch počas ZOH 2022."MMC poskytuje členom médií pohodlné a bezpečné pracovné prostredie, kde môžu informovať o všetkých novinkách z hier. Miesto konania bude hlavným centrom pre tlačové konferencie, pracovné priestory pre médiá a centrum fotoservisu. Tiež bude slúžiť ako ústredie pre hlavné medzinárodné spravodajské organizácie. MPC pojme približne 2 800 akreditovaných predstaviteľov tlačových médií z celého sveta. Otvorené bude od 7. do 22. hodiny do 22. januára, keď miestny organizačný výbor dokončí nastavenie všetkých zariadení. Potom od 24. januára do 20. februára bude otvorené 24 hodín denne," informoval MOV vo svojom spravodajskom servise.Aj na ZOH v Pekingu bol už zavedený komplexný súbor protiopatrení voči ochoreniu COVID-19 tak, aby sa zabezpečila bezpečnosť všetkých účastníkov.Zimné olympijské hry sa budú konať od 4. do 20. februára 2022 a zimné paralympijské hry následne od 4. do 13. marca 2022.