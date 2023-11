V Petržalke chcú vysadiť stovky stromov aj tisíce kríkov a trvaliek za viac ako milión eur

4.11.2023 (SITA.sk) - V bratislavskej Petržalke plánujú výsadbu drevín a trvaliek za viac ako milión eur. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, v ktorom hlavné mesto hľadá dodávateľa služieb.Názov zákazky je výsadba drevín a trvaliek s následnou starostlivosťou v katastrálnom území Petržalka. Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako jeden milión eur. Lehota na predkladanie ponúk do verejnej súťaže je do 30. novembra.Predmetom zákazky je príprava plochy pred výsadbou, zabezpečenie dodania a výsadby 725 kusov stromov, 7808 kusov kríkov a 5765 kusov trvaliek.Predpokladaný termín výsadby je jeseň 2024 až jar 2025. Uchádzač musí disponovať dokladom o realizácii podobných služieb v minulosti a dokladom o kvalifikácii.