V Petržalke sa prvýkrát súťaží o najkrajšiu predzáhradku

Ilustračný snímok. Foto: FOTO TASR - Martin Baumann Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. júla (TASR) – V bratislavskej Petržalke sa prvýkrát súťaží o najkrajšiu predzáhradku. Návrhy môžu obyvatelia posielať do konca júla, o titul sa však môžu uchádzať len tie, ktoré nerealizovala mestská časť, ale miestni obyvatelia.uviedla pre TASR Katarína Mrázová z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.Fotografie predzáhradky spolu s jej príbehom, teda popisom, kde sa nachádza, ako sa o ňu obyvatelia starajú či aké kvety sú v nej nasadené, je potrebné posielať miestnemu úradu do 31. júla. Urobiť sa tak dá poštou, prípadne elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy tlacove@petrzalka.sk. Záujemcovia môžu využiť aj správy cez sociálne siete Facebook a Instagram.priblížila Mrázová. Hlasovať sa bude dať na facebookovom profile, spustené bude 1. augusta a potrvá do 31. augusta. Tri z nich odmení samospráva poukážkami na nákup záhradníckych potrieb.Petržalka ako jediná mestská časť v Bratislave poskytuje obyvateľom možnosť požiadať si o revitalizáciu predzáhradky pri obytnom dome. V tejto súvislosti funguje od roku 2008 projekt Petržalské predzáhradky, na ktorý samospráva každoročne vyčleňuje z rozpočtu finančnú pomoc. Mestská časť pritom realizuje predzáhradky na základe podaných žiadostí bytových domov.V období rokov 2008 až 2011 bolo realizovaných 29 predzáhradiek. V rokoch 2012 až 2017 to bolo 76 predzáhradiek a desiatim bol poskytnutý materiál na úpravu.dodala Mrázová.