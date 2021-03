V Petržalke sa sčítalo už takmer 100-tisíc ľudí, zle vyplnený formulár môže mestskú časť obrať o peniaze

Najlepšie sčítané sú Slnečnice

Mestská časť prišla o nemalé peniaze

29.3.2021 (Webnoviny.sk) - V bratislavskej Petržalke sa sčítalo už viac ako 98-tisíc obyvateľov. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková. „Na elektronické sčítanie obyvateľov ostávajú posledné tri dni. Aj napriek tomu máme v Petržalke 93 vchodov, kde je sčítaných menej ako 75 percent ľudí,“ konštatoval starosta Petržalky Ján Hrčka . K pondelku 29. marca sa v Petržalke sčítalo 98 228 obyvateľov, čo predstavuje 82,74 percenta.Pred piatimi dňami evidovala Petržalka tri kompletne sčítané vchody, aktuálne je medzi vchodmi so 100-percentnou sčítanosťou až 32 petržalských adries. „V piatok 26. marca bolo 167 vchodov sčítaných na 90 a viac percent, dnes ich je 254. Len za víkend narástol počet sčítaných Petržalčanov takmer o 3 percentá, a to aj vďaka kampani mestskej časti Ukážte sa aj v Petržalke," uviedla hovorkyňa.Medzi najslabšie sčítané vchody patria M. Curie Sklodowskej 21, Bodáková 9, Rusovská cesta 7, Romanova 32, Kutlíkova 13B, Rusovská cesta 11, Lužná 10, Lietavská 2, Kopčianska 86; Haanova 35.„V rebríčku najlepšie sčítaných lokalít v Petržalke vedú aj naďalej Slnečnice (89,32 percenta), nasledujú Dvory (84,28 percenta), Lúky (83,98 percenta), Háje (82,88 percenta), Stará Petržalka (82,29 percenta), poslednú priečku obsadzujú Kopčany so 68,56 percenta," doplnila Halašková.Pri poslednom sčítaní v roku 2011 sa v Petržalke sčítalo 105-tisíc obyvateľov, reálne tu má trvalý či prechodný pobyt viac ako 117-tisíc ľudí. „Ročne strácala Petržalka 1,5 milióna eur z dôvodu nesprávneho sčítania obyvateľov. Za tieto peniaze sme mohli za jeden rok zrekonštruovať šesťkrát viac chodníkov,“ uviedol starosta Hrčka a dodal, že každoročne vyčlení mestská časť z rozpočtu takmer 250-tisíc eur na rekonštrukciu chodníkov vo svojej správe.„Je potrebné si uvedomiť, že peniaze nevyužije mestská časť vo svoj prospech, ale v prospech svojich obyvateľov. Ďalšie sčítanie sa bude konať o desať rokov, čo je dlhý čas na to, aby samospráva zužitkovala získané peniaze, o ktoré ročne zbytočne prichádzala,“ dodal.Možnosť elektronického sčítania majú obyvatelia do polnoci 31. marca. Od apríla bude k dispozícií iba asistované sčítanie pre tých, ktorí sa nedokážu z dôvodu zdravotných obmedzení, veku alebo nedostatku digitálnych zručností sčítať prostredníctvom elektronických formulárov sami ani s pomocou blízkych osôb.