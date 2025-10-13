Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 13.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Koloman
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

13. októbra 2025

V Petržalke z balkóna vypadol 71-ročný muž, museli ho previezť do nemocnice


Tagy: bratislavská krajská polícia Pád z balkóna

V bratislavskej Petržalke v pondelok predpoludním vypadol z balkóna 71-ročný muž. Ako informuje bratislavská krajská polícia na ...



Zdieľať
gettyimages 1062607386 min 676x451 13.10.2025 (SITA.sk) - V bratislavskej Petržalke v pondelok predpoludním vypadol z balkóna 71-ročný muž. Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, informáciu o páde muža z tretieho poschodia na Gogoľovej ulici prijali krátko pred 11:20.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Muž utrpel zranenia, z ktorými ho previezli do nemocnice. Okolnosťami a príčinami udalosti sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V.


Zdroj: SITA.sk - V Petržalke z balkóna vypadol 71-ročný muž, museli ho previezť do nemocnice © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bratislavská krajská polícia Pád z balkóna
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vojna sa skončila, tvrdí Trump. Posledných 20 preživších rukojemníkov v Gaze sa vrátilo domov – FOTO
<< predchádzajúci článok
Najkrajším jesenným doplnkom je krásna pleť. Stavte v jej starostlivosti na odborníkov

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 