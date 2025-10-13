|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 13.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Koloman
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. októbra 2025
V Petržalke z balkóna vypadol 71-ročný muž, museli ho previezť do nemocnice
V bratislavskej Petržalke v pondelok predpoludním vypadol z balkóna 71-ročný muž. Ako informuje bratislavská krajská polícia na ...
Zdieľať
13.10.2025 (SITA.sk) - V bratislavskej Petržalke v pondelok predpoludním vypadol z balkóna 71-ročný muž. Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, informáciu o páde muža z tretieho poschodia na Gogoľovej ulici prijali krátko pred 11:20.
Muž utrpel zranenia, z ktorými ho previezli do nemocnice. Okolnosťami a príčinami udalosti sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V.
Zdroj: SITA.sk - V Petržalke z balkóna vypadol 71-ročný muž, museli ho previezť do nemocnice © SITA Všetky práva vyhradené.
Muž utrpel zranenia, z ktorými ho previezli do nemocnice. Okolnosťami a príčinami udalosti sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V.
Zdroj: SITA.sk - V Petržalke z balkóna vypadol 71-ročný muž, museli ho previezť do nemocnice © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Vojna sa skončila, tvrdí Trump. Posledných 20 preživších rukojemníkov v Gaze sa vrátilo domov – FOTO
Vojna sa skončila, tvrdí Trump. Posledných 20 preživších rukojemníkov v Gaze sa vrátilo domov – FOTO
<< predchádzajúci článok
Najkrajším jesenným doplnkom je krásna pleť. Stavte v jej starostlivosti na odborníkov
Najkrajším jesenným doplnkom je krásna pleť. Stavte v jej starostlivosti na odborníkov