V Pezinku sa stala tragická dopravná nehoda, o život prišiel pre vážne zranenia motocyklista – FOTO

8.2.2025 (SITA.sk) - V Pezinku sa v piatok večer stala tragická dopravná nehoda, o život prišiel motocyklista. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Katarína Bartošová , oznam o nehode na Šenkvickej ceste prijala polícia v piatok 7. februára o 22:30.„Dopravní policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Pezinku do neskorých nočných hodín dokumentovali okolnosti tejto dopravnej nehody, ku ktorej prišlo na viadukte vedúcom ponad železničnú trať," uviedla.Vodič motocykla tam z dosiaľ presne nezistených príčin vošiel na cestný stredový ostrovček. Na ňom narazil s motocyklom do dopravného značenia a spadol na vozovku. Utrpel pri tom vážne zranenia, ktorým na mieste podľahol. Nik iný sa pri nehode nezranil.Krajská policajná hovorkyňa sa obrátila i na svedkov dopravnej nehody, ktorí by svojimi poznatkami prispeli k jej objasneniu. Informácie môžu poskytnúť osobne na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Pezinku, telefonicky napríklad na linke 158 alebo osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení.