Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 20.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Félix
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

20. novembra 2025

V piatok (21. 11.) časť Slovenska zasiahne s vysokou pravdepodobnosťou snehová kalamita



SHMÚ v tejto súvislosti varuje pred niekoľkými nebezpečnými javmi.



Zdieľať
V piatok (21. 11.) časť Slovenska zasiahne s vysokou pravdepodobnosťou snehová kalamita

V piatok (21. 11.) časť Slovenska zasiahne s vysokou pravdepodobnosťou snehová kalamita. Výdatnejšie sneženie sa má vyskytnúť na strednom a východnom Slovensku, na Spiši a Šariši a v blízkom okolí. Na území SR treba počítať aj s vetrom. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.


„V najbližších hodinách a dňoch sa črtá veľmi zaujímavá synoptická situácia, ktorá do našej oblasti prinesie zásadnú zmenu v počasí. Väčšina územia sa postupne dočká prvých snehových vločiek, v niektorých oblastiach sa však môže vyskytnúť prvá tohtosezónna snehová kalamita,“ uviedli meteorológovia. Podotkli, že zrážky, ktoré budú spočiatku v nižších polohách miestami aj dažďové, sa budú meniť na sneženie.

Na strednom a východnom Slovensku by v piatok podľa SHMÚ malo napadnúť okolo päť centimetrov snehu. Najmenej zrážok má byť na západe krajiny. Nižšia pravdepodobnosť snehových zrážok je aj na krajnom juhu, kde bude podľa ústavu výrazná časť zrážok v daždi. Na Spiši a Šariši a v blízkom okolí má napadnúť okolo 20 centimetrov snehu. Vietor má zosilnieť najmä na západnom a východnom Slovensku. Situácia sa však ešte môže zmeniť.

SHMÚ v tejto súvislosti varuje pred niekoľkými nebezpečnými javmi. „Keďže bude aj veterno, miestami očakávame tvorbu snehových jazykov, ojedinele aj závejov, opäť najmä na hornom Spiši, Šariši a Orave a v tatranskej oblasti. Najsilnejší vietor bude fúkať na juhovýchode krajiny. Keďže očakávame priebežné ochladzovanie a zmenu skupenstva zrážok, môže sa ojedinele tvoriť aj poľadovica,“ upozornili meteorológovia.


   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Trump schválil nový mierový plán pre Rusko a Ukrajinu

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 