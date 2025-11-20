Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 20.11.2025
20. novembra 2025

Kšefty na úrade odvolaného Kmeca podľa PS pokračujú, do jeho združenia putuje takmer 17 miliónov eur – VIDEO


Podľa Progresívneho Slovenska (PS) pokračujú kšefty na úrade odvolaného podpredsedu vlády Petra Kmeca, keď z verejných ...



snimka obrazovky 2025 11 20 123046 676x439 20.11.2025 (SITA.sk) - Podľa Progresívneho Slovenska (PS) pokračujú kšefty na úrade odvolaného podpredsedu vlády Petra Kmeca, keď z verejných financií putuje do združenia spravovaného poradcom Kmeca, Jurajom Miškovom, takmer 17 miliónov eur. Podpredseda PS Michal Truban upozornil na pochybnosti okolo tzv. Národného inovačného a technologického centra (NITC).

Realizovaný nákup


NITC vzniklo 4. septembra 2025 s tromi zakladajúcimi členmi - úrad Petra Kmeca, mimovládnou organizáciou SlovakiaTech, ktorej štatutárom je dcéra Juraja Miškova, a ešte jedna akciová spoločnosť sídliaca v Brezne.

Pri založení združenie disponovalo majetkom vo výške iba 9-tisíc eur, no už 25. septembra sa stalo vlastníkom nehnuteľnosti skrachovaného outletu vo Voderadoch, ktorý sa nepodarilo predať ani po štyroch dražbách okolo sumy 5 miliónov eur.

Truban kritizuje, že nákup bol realizovaný bez verejnej informácie o cene a plánovanom využití objektu. Zdôrazňuje, že inovačné centrá vo svete vznikajú spravidla v bezprostrednej blízkosti univerzít a vedeckých pracovísk, na rozdiel od NITC, ktoré sídli mimo mesta, čo podľa neho znamená riziko, že objekt bude využívaný len sporadicky, bez reálneho rozvoja spolupráce medzi vedcami a firmami.

Marián Porvažník, kandidát PS na predsedu Košického samosprávneho kraja a člen Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie, tvrdo kritizuje Kmeca za netransparentný a zrýchlený presun kompetencií. Tvrdí, že Kmec nezabezpečil súlad s akčným plánom transparentnosti a zúženia priorít, pričom Rada vlády doposiaľ nedostala informáciu o schválení a medzirezortnom pripomienkovaní tohto plánu.

Nevyužité finančné prostriedky


Porvažník ďalej poukázal na nevyužité finančné prostriedky určené na podporu inovácií, vrátane 80 miliónov eur na rizikový kapitál, ktoré neboli vyhlásené už dva roky. Tieto prostriedky by mali pomôcť firmám, najmä zo Slovenska východného regiónu.

Poslanec Národnej rady SR Ján Hargaš vyzval nového ministra školstva, ktorý dočasne zastupuje Kmeca, Tomáša Druckera, aby sa k týmto škandalóznym udalostiam postavil otvorene a transparentne a aby zabezpečil jasnú informovanosť verejnosti o rozdeľovaní viac ako 200 miliónov eur v dotáciách, ktoré sú spojené s ľuďmi z politickej strany Hlas, vrátane firiem poradcu prezidenta Pellegriniho a organizácií naviazaných na poslancov Hlasu.

Hargaš žiada zverejnenie mien hodnotiteľov, priradenie projektov, hodnotiace hárky a zloženie komisií, ktoré posudzovali žiadosti o dotácie, aby sa zvýšila dôvera širokej verejnosti v spravodlivé rozdeľovanie štátnych financií.


NITC je nové združenie zamerané na inovačné aktivity, ktorého vznik a majetkové transakcie vyvolali medializované otázky o transparentnosti a efektívnosti využívania štátnych finančných zdrojov v oblasti inovácií na Slovensku.




Zdroj: SITA.sk - Kšefty na úrade odvolaného Kmeca podľa PS pokračujú, do jeho združenia putuje takmer 17 miliónov eur – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

