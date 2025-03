V piatok nastane zatmenie Mesiaca, zo Slovenska bude pozorovateľné ako polotieňové

13.3.2025 (SITA.sk) - V piatok bude pozorovateľné zatmenie Mesiaca. Informovala o tom Slovenská akadémia vied (SAV) . Zo Slovenska bude pozorovateľné zatmenie Mesiaca ako polotieňové zatmenie, a na oblohe sa objaví 14. marca. SAV spresnila, že zatmenie bude pozorovateľné ráno pred západom Mesiaca, pričom Mesiac vstúpi do polotieňa o 4:57.„Približne o hodinu, o 5:52, vyjde Slnko, a o 6:10 ešte počas zatmenia a pred vstupom do úplného tieňa Mesiac zapadne. Úplné zatmenie Mesiaca bude viditeľné z Južnej a Severnej Ameriky, Atlantického oceánu, zo západnej Európy a západnej Afriky,“ priblížila SAV. Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV vysvetlil, že zatmenie mesiaca nastáva len vtedy, keď je Mesiac voči Zemi presne na opačnej strane ako Slnko, a teda vo fáze splnu.„Dôvod, prečo to nenastáva pri každom splne, je, že dráha Mesiaca okolo Zeme je voči dráhe Zeme okolo Slnka sklonená o uhol približne päť stupňov. Zatmenie preto môže nastať len vtedy, keď je Mesiac počas splnu na svojej dráhe v blízkosti roviny obehu Zeme okolo Slnka,“ dodal Svoreň s tým, že spln Mesiaca, ktorý nastane 14. marca o 7:55, ešte nie je jarný. Prvým jarným splnom bude až ten ďalší, a to 13. apríla.„Najbližšia nedeľa po ňom, 20. apríla 2025, je Veľkonočná nedeľa. To je dôvod, prečo máme Veľkonočné sviatky tento rok tak neskoro,“ uzavrel Svoreň.