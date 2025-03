Ministerstvo kultúry reaguje na kritiku liberálov, vysvetľuje financovanie Múzea národného obrodenia

Liberáli označili projekt za zbytočný

Vyjadrenie ministerstva kultúry





Múzeum národného obrodenia v Bratislave by malo vzniknúť namiesto pôvodne plánovaného Múzea slovenského vysťahovalectva, predmetnú zmenu na jeseň minulého roka schválila vláda. Múzeum národného obrodenia by malo fungovať ako samostatné múzeum v rámci organizačnej štruktúry Slovenského národného múzea. Na jeho vybudovanie a fungovanie by do roku 2028 mala smerovať suma 10,2 milióna eur. Na jeho ďalšie fungovanie do roku 2032 by mali ísť ďalšie štyri milióny eur.





12.3.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR zareagovalo na tvrdenia strany Sloboda a Solidarita (SaS) , ktorá odmieta projekt MK SR v podobe Múzea národného obrodenia. Liberáli ho označili za ukážku netransparentného prerozdeľovania verejných financií. Tvrdia, že rezort kultúry už na prípravu projektu utratil desaťtisíce eur, a to bez odbornej diskusie a s narýchlo uzatvorenými zmluvami.SaS tiež uviedla, že hoci malo ministerstvo získať budovu pre sídlo múzea na Konventnej 13 v Bratislave od Slovenskej akadémie vied (SAV) zadarmo, SAV v skutočnosti následne dostala recipročne pol milióna eur. Tieto prostriedky podľa slov tímlídra SaS pre kultúru Reného Paráka pochádzajú z dotačného programu MK SR Obnovme si svoj dom , ktorý je ale určený na rekonštruovanie pamiatok.„Navyše je budova predmetom súdneho sporu, čo môže celý projekt skomplikovať a dokonca zmariť,“ uviedol Parák. Celý projekt označil nielen za netransparentný, ale aj zbytočný.„Ministerstvo kultúry hľadalo budovu, ktorá bude vhodná ako miesto pre múzeum vysťahovalectva, pričom sme následne rozšírili tento projekt na Múzeum národného obrodenia. Takéto múzeum je bežné aj v iných krajinách, ministerstvo kultúry sa inšpirovalo konceptom, ktorý majú v Taliansku, a s odborníkmi z Talianska konzultujeme aj ďalšie postupy,“ uviedla pre agentúru SITA riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská Doplnila, že ako sídlo múzea bola vybraná po konzultáciách medzi SAV a rezortom kultúry budova národnej kultúrnej pamiatky Nového evanjelického lýcea. Ide o budovu v centre mesta, kde študovali i mnohí slovenskí vlastenci, nasledovníci štúrovskej generácie od polovice 50. rokov 19. storočia, ale aj generál Milan Rastislav Štefánik.„Rezort kultúry rokuje s evanjelickou cirkvou tak, aby bola budova využiteľná v budúcnosti aj podľa predstáv evanjelickej cirkvi,“ doplnila Bačinská. Informácia o kompenzácii pre SAV z programu Obnovme si svoj dom podľa slov Bačinskej nie je pravdivá. SAV totiž nie je oprávneným žiadateľom z tohto dotačného systému a nepodala ani žiadosť.