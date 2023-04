V Piešťanoch bude na veľkonočnú Bielu sobotu dobročinný trh

Na veľkonočnú Bielu sobotu (8. 4.) pripravili v Piešťanoch na Kúpeľnom ostrove dobročinný Veľkonočný trh. Nadácia AXIS v spolupráci so Slovenskými liečebnými kúpeľmi Piešťany ho organizuje v prospech zúčastnených pacientov s neurologickým ochorením a ich rodinám na ich ďalšiu liečbu. Informovala o tom Jana Sabová z nadácie.





"Návštevníkov budú čakať stánky s ručne pripravenými výrobkami ako sviečky, dekorácie, bižutéria, hračky, farmárske výrobky či výborné domáce medovníky a koláče," uviedla Sabová.Pripravia to rodiny, ktoré majú zdravotne znevýhodneného člena. Ich životné príbehy si bude možné prečítať pri každom predajnom stánku. Pre deti sú pripravené tvorivé dielne, divadlo či živá mini farma so zvieratami. Vystúpi aj folklórny súbor Holeška a žiaci zo Základnej umeleckej školy Piešťany.Podujatie sa bude konať od 11.00 do 16.00 h pred kúpeľným hotelom Splendid.Nadácia AXIS vznikla s cieľom poskytovania pomoci a podpory zdravotne a telesne znevýhodneným, postihnutým a chronicky chorým osobám a členom ich rodín. Cieľom je zlepšenie kvality ich života.