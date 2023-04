Video: Do kín prichádza najdrahší projekt v histórii francúzskeho filmu Traja mušketieri: D'Artagnan

Takmer 200 rokov oslovuje ľudí po celom svete romantický dobrodružný príbeh plný lásky a intríg, vášne a zrady, priateľstva a súbojov na život a na smrť. Výpravné spracovanie slávneho románu Alexandra Dumasa, ktoré nakrútili francúzski filmári s rozpočtom viac ako 70 miliónov eur, prichádza do slovenských kín. Film Traja mušketieri: D´Artagnan/Milady je podľa distribučnej spoločnosti Magic Box Slovakia najdrahším projektom v histórii francúzskej kinematografie.



"Na nakrúcanie bolo potrebných 650 koní a 9000 komparzistov v prestížnych lokalitách, ako sú palác Louvre, hotel Invalidovňa, zámky Fontainebleau a Saint-Germain-en-Laye, Fort la Latte, Chantilly, citadela Saint-Malo a historické centrum Troyes," uvádza distribučná spoločnosť k snímke, v ktorej účinkujú Eva Green, Vincent Cassel, Olive Jackson-Cohe, Vicky Krieps, Louis Garrel, Romain Duris a iní.



Dej filmu režiséra Martina Bourboulona sa odohráva v kráľovstve rozdelenom náboženskými vojnami, kde pod hrozbou britskej invázie hŕstka mužov a žien skríži meče a spojí svoj osud s osudom Francúzska. Temperamentný mladý Gaskonec d'Artagnan, nebojácni a verní kráľovskí mušketieri Athos, Porthos a Aramis, krehká Konstancia, diabolsky ľstivý kardinál Richelieu a krásna a tajomná Milady de Winter sú hrdinami legendárneho príbehu o odvahe, láske a cti.



Najnovšia francúzska filmová verzia legendárneho príbehu o d'Artagnanovi príde do slovenských kín v dvoch častiach. Prvá časť s podtitulom d'Artagnan vstupuje do kinodistribúcie 6. apríla a druhá časť s názvom Milady 13. decembra.