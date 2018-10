V Piešťanoch sa bude hovoriť o reumatizme

Foto: reuma.sk Foto: reuma.sk

Bratislava 12. októbra (TASR) - Liga proti reumatizmu na Slovensku pripravila pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu (12.10.) v Piešťanoch odborný seminár pre pacientov a sprievodný program, ktorý o tomto ochorení a ťažkostiach života reumatika vypovedá. V sobotu (13.10.) bude hlavnou súčasťou programu Celoslovenské stretnutie walkerov – reumatikov s nordic walking paličkami aj s inštruktážnou lekciou. TASR o tom informovala predsedníčka Ligy proti reumatizmu na Slovensku Jana Dobšovičová Černáková.Pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu 2018 liga pripravila sériu edukačných a informačných podujatí, no nezabúda ani na podporu pohybových aktivít vhodných pre pacientov s reumatickým ochorením. Heslo tohtoročnej kampane SDR 2018 zniepriblížila Dobšovičová Černáková. Za dôležité považuje aj to, aby sa zvyšovalo povedomie o tom, že reumatické ochorenie môže prepuknúť v každom veku - aj u detí či mladých ľudí.Liga proti reumatizmu na Slovensku pripomína, že v Európskej únii by mohlo pracovať o milión ľudí viac, keby mali všetci pacienti s reumatickým ochorením dostupnú včasnú liečbu.zdôraznila Dobšovičová Černáková. Aj preto považuje toto piešťanské stretnutie za dôležité.Liga proti reumatizmu na Slovensku je pacientske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Má 15 miestnych pobočiek a dva špecializované kluby. Pre mladšiu generáciu reumatikov a deti funguje Klub Kĺbik a pre pacientov s lupusom Klub Motýlik. Liga sídli v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch. Informačná kampaň sa koná celoročne.