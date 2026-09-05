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05. septembra 2026
V Piešťanoch sa o post primátora uchádza sedem kandidátov, nie je medzi nimi žiadna žena
O 21 mandátov poslancov Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch sa v dvoch volebných obvodoch spolu uchádza 79 kandidátov. O funkciu primátora mesta Piešťany sa uchádza sedem kandidátov. Piati z nich ...
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5.9.2026 (SITA.sk) - O 21 mandátov poslancov Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch sa v dvoch volebných obvodoch spolu uchádza 79 kandidátov.
O funkciu primátora mesta Piešťany sa uchádza sedem kandidátov. Piati z nich idú do volieb ako nezávislí kandidáti, jeden za politické hnutie a jeden za koalíciu politických strán. Pred štyrmi rokmi sa o hlasy voličov v Piešťanoch uchádzalo až deväť kandidátov, medzi nimi aj dve ženy. Kandidátne listiny si podali Ladisláv Bábik (MySlovensko), Roman Chudý (Hlas-SD, Smer-SD, Republika, Sme rodina) a nezávislí kandidáti Peter Jančovič, Michael Niepel, Roman Vajaš, Marián Škorník, Martin Valo.
O 21 mandátov poslancov Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch sa v dvoch volebných obvodoch spolu uchádza 79 kandidátov. Z tohto počtu je 39 nezávislých a 40 kandiduje za politické strany alebo koalície. Medzi kandidátmi na poslancov sú aj známe mená z „veľkej“ politiky. O dôveru voličov sa budú uchádzať napríklad bývalí poslanci Národnej rady SR Lucia Drábiková a Marcel Mihalik (PS, SaS, Demokrati, Hnutie Slovensko), ako aj Martin Beluský (Slovexit).
Mesto Piešťany zverejnilo informácie o podaných kandidátnych listinách s tým, že zatiaľ neprešli registráciou mestskou volebnou komisiou. Prvé zasadnutie mestskej volebnej komisie sa musí uskutočniť najneskôr 3. septembra 2026. Členovia komisie následne vykonajú registráciu kandidátov, a to najneskôr do 9. septembra vrátane. Komunálne voľby sa budú spoločne s krajskými voľbami konať v sobotu 24. októbra.
Zdroj: SITA.sk - V Piešťanoch sa o post primátora uchádza sedem kandidátov, nie je medzi nimi žiadna žena © SITA Všetky práva vyhradené.
O funkciu primátora mesta Piešťany sa uchádza sedem kandidátov. Piati z nich idú do volieb ako nezávislí kandidáti, jeden za politické hnutie a jeden za koalíciu politických strán. Pred štyrmi rokmi sa o hlasy voličov v Piešťanoch uchádzalo až deväť kandidátov, medzi nimi aj dve ženy. Kandidátne listiny si podali Ladisláv Bábik (MySlovensko), Roman Chudý (Hlas-SD, Smer-SD, Republika, Sme rodina) a nezávislí kandidáti Peter Jančovič, Michael Niepel, Roman Vajaš, Marián Škorník, Martin Valo.
O 21 mandátov poslancov Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch sa v dvoch volebných obvodoch spolu uchádza 79 kandidátov. Z tohto počtu je 39 nezávislých a 40 kandiduje za politické strany alebo koalície. Medzi kandidátmi na poslancov sú aj známe mená z „veľkej“ politiky. O dôveru voličov sa budú uchádzať napríklad bývalí poslanci Národnej rady SR Lucia Drábiková a Marcel Mihalik (PS, SaS, Demokrati, Hnutie Slovensko), ako aj Martin Beluský (Slovexit).
Mesto Piešťany zverejnilo informácie o podaných kandidátnych listinách s tým, že zatiaľ neprešli registráciou mestskou volebnou komisiou. Prvé zasadnutie mestskej volebnej komisie sa musí uskutočniť najneskôr 3. septembra 2026. Členovia komisie následne vykonajú registráciu kandidátov, a to najneskôr do 9. septembra vrátane. Komunálne voľby sa budú spoločne s krajskými voľbami konať v sobotu 24. októbra.
Zdroj: SITA.sk - V Piešťanoch sa o post primátora uchádza sedem kandidátov, nie je medzi nimi žiadna žena © SITA Všetky práva vyhradené.
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