V Poľsku na proeurópskom zhromaždení sa zišli tisícky ľudí, aj Tusk

Varšava 18. mája (TASR) - Tisíce ľudí pochodovali v sobotu centrom poľského hlavného mesta Varšava oslavujúc tak pred nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu (EP) členstvo svojej vlasti v EÚ. Na zhromaždení sa zúčastnil predseda Európskej rady a niekdajší poľský premiér Donald Tusk, ako aj viacero poľských opozičných politikov, informovala agentúra AP.Cieľom akcie s názvom "Poľsko v Európe" bolo zdôrazniť, že Poliaci chcú byť dôležitou súčasťou Európskej únie, a to aj napriek tomu, že ich súčasná pravicová vláda sa voči EÚ a jej inštitúciami stavia veľmi kriticky, píše AP.uviedla Ewa Gaská, prekladateľka, ktorá sa na pochode zúčastnila. Na pochod do metropoly pricestovalo aj mnoho Poliakov žijúcich v iných častiach krajiny.Lídri stredoľavých poľských strán vyzvali Poliakov, aby hlasovali vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa v Poľsku budú konať 26. mája. Tvrdili pritom, že toto hlasovanie je kľúčové a Poľsko ním môže zvrátiť súčasný postoj Varšavy.Tusk vyzval zhromaždených, aby v eurovoľbách hlasovali za proeurópske strany. Tak by podľa neho hlasovali za. Jeho slová boli zjavne kritikou namierenou na poľskú vládnucu stranu Právo a spravodlivosť (PiS), ktorej politika v oblastiach ako sú médiá, justícia či migrácia rozdeľuje poľskú spoločnosť, píše AP."Bezpečné Poľsko v silnej a jednotnej Európe je dnes pre Poliakov najcennejšou politickou hodnotou," povedal Tusk.Tuskova prítomnosť na sobotnom opozičnom zhromaždení i podobných akciách v minulosti vyvoláva podľa AP špekulácie, či sa nechce vrátiť na domácu politickú scénu po tom, ako v novembri skončí na poste predsedu Európskej rady.Voľby do EP sú v Poľsku vnímané ako akýsi test podpory vládnej PiS i opozičných strán, keďže sa konajú pred jesennými parlamentnými voľbami. Eurovoľby zaznamenávajú v Poľsku tradične veľmi nízku - menej než 30 percentnú - účasť.