Do Noci múzeí a galérií sa zapojilo aj košické Východoslovenské múzeum

Košice 18. mája (TASR) – Pri príležitosti Noci múzeí a galérií má svoje brány v sobotu večer otvorené aj Východoslovenské múzeum v Košiciach. Pre návštevníkov okrem iného pripravilo i tvorivé dielne.povedala pre TASR Katarína Ščerbanovská z VSM s tým, že verejnosti budú sprístupnené do 26. mája.Medaily majú tradičný okrúhly tvar a sú vyrobené zo zliatiny medi a zinku s finálnou úpravou zlátením, niklovaním a patinovaním pre jednotlivé stupne. Hlavným motívom je korčuľujúci a strieľajúci hokejista, za ktorým sú výrezom zobrazené tri tatranské štíty – Gerlachovský, Lomnický a Kriváň.V rámci Noci múzeí a galérií je v rovnakej budove návštevníkom sprístupnená napríklad aj výstava Doba ľadová či Francúzske filmové hviezdy. Výstava o formovaní Československa je spojená s tvorivou dielňou na tému Vytvor si Štefánikov denník.povedala.V budove Divízie na Hviezdoslavovej ulici VSM predstavuje 650-ročnú históriu košického erbu, no i 180 rokov v Košiciach na fotografii a iné. Pre návštevníkov sú do polnoci otvorené aj Miklušova väznica, samotná Katova bašta, pamätný dom Františka II. Rákocziho Rodošto a Dom remesiel. Tam je pripravená aj tvorivá dielňa pod názvom Fortieľ majstra hrnčiara.Ščerbanovská uviedla, že návštevníci sa do múzea vracajú aj po tomto podujatí, najmä ak ich nejaká výstava zaujme a chcú mať na ňu viac času.uzavrela.