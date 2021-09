V Poľsku sa na hranici s Bieloruskom našli telá troch migrantov, stráž objavila aj deti

Migrantov našli pri zbere húb

20.9.2021 (Webnoviny.sk) - V Poľsku našli v pohraničí s Bieloruskom telá troch ľudí, ktorí sa chceli nelegálne dostať do krajiny. Na bieloruskej strane zase našli telo ženy. V nedeľu to oznámil poľský premiér Mateusz Morawiecki Morawiecki neposkytol žiadne detaily, na sociálnej sieti Facebook však uviedol, že je v kontakte s ministrom vnútra a šéfom pohraničnej stráže a všetky potenciálne spojenia medzi týmito „dramatickými udalosťami a bieloruskými provokáciami“ na hranici prešetria.Poľsko aj Litva čelia zvýšenému prílevu migrantov na hraniciach s Bieloruskom, ktoré tvoria aj východné hranice Európskej únie (EÚ). Podľa nich je to „hybridný útok“ režimu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, ktorý má destabilizovať euroblok.Hovorkyňa miestnej polície Edyta Pacuk sa pre Radio 5 vyjadrila, že obyvatelia zbierali v lese pri hranici Poľska, Bieloruska a Litvy huby, keď narazili na troch Iračanov, pričom jeden z nich bol mŕtvy. Ostatných dvoch polícia vzala do väzby a hospitalizovali ich.Hovorkyňa pohraničnej stráže Anna Michalska sa pre agentúru The Associated Press (AP) zase vyjadrila, že v pohraničí našli aj ďalšie dve telá cudzincov. Pohraničná stráž na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter informovala, že prokurátori už spomenuté tri úmrtia vyšetrujú.V nedeľu tiež podľa Michalskej poľská pohraničná stráž v spolupráci s hasičmi, policajtmi, vojakmi a leteckou záchrannou službou zachránili osem migrantov - tri ženy a päť mužov, ktorí uviazli v močiaroch v poľsko-bieloruskom pohraničí. Sedem z nich previezli do nemocnice.Poľský denník Gazeta Wyborcza zverejnil správu o tom, že bieloruská pohraničná stráž vo vyhlásení informovala o náleze tela ženy pri obci Lesnoje neďaleko hranice s Poľskom.S telom boli aj tri deti a dvaja dospelí. Skupine sa podľa stanoviska vyhrážali zbraňami a prinútili ich prejsť hranicu z Poľska do Bieloruska. Bieloruské úrady podľa Gazety pozvali na miesto zástupcu Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov.Poľsko i Litva stavajú na hraniciach ploty so žiletkovým drôtom, zvýšili hliadky na hraniciach a zaviedli aj dočasný núdzový stav, aby zastavili nelegálnu migráciu. V Poľsku podľa Michalskej v septembri dosiaľ zastavili viac ako 3 800 pokusov o nelegálne prekročenie hraníc z Bieloruska. Len v sobotu to bolo 320 prípadov.