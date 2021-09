Slovenskí sudcovia apelujú na dodržiavanie európskych štandardov a profesijných predpisov

Aplikácia na právne predpisy a prax

Potreba dodržania európskych štandardov

Neprijateľné verejné prejavy

20.9.2021 (Webnoviny.sk) - Platforma slovenských sudcov Sudnamoc.sk upozorňuje, že výkonná a zákonodarná moc sa pri komentovaní rozhodnutí sudcov musí vyhnúť kritike, ktorá by podkopala nezávislosť a dôveru verejnosti v súdnictvo.Uviedla to vo svojom stanovisku, pod ktoré sa podpísali traja členovia Združenia sudcov Slovenska sudkyne Ayše Pružinec Eren a Dana Jelinková Dudzíková a sudca Patrik Števík. Doplnili, že výkonná a zákonodarná moc by sa mala zdržať akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo spochybniť ich ochotu dodržiavať rozhodnutia sudcov, okrem zámeru podať opravný prostriedok.Sudcovia poukázali na to, že vlády členských štátov by mali zaistiť, aby sa uvedené ustanovenia aplikovali vo vnútroštátnych právnych predpisoch, politike a praxi, pričom sudcom je umožnené vykonávať ich funkcie v súlade s týmito ustanoveniami.Vychádzajú pri tom z odporúčania Rady Európy, Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, základných princípov Organizácie spojených národov (OSN) o nezávislosti súdnej moci, stanovísk Poradnej rady európskych sudcov, činnosti Európskej komisie pre efektívnosť súdnictva a Európskej charty o štatúte sudcov.Sudcovia zároveň apelujú na dodržiavanie európskych štandardov a profesijných predpisov právnických povolaní o rešpektovaní autority súdnej moci.„Vo vzťahu ku komentovaniu súdnych rozhodnutí profesijné predpisy a etika právnických povolaní vykonávaných ako slobodné povolanie a aj ako verejná funkcia, stanovujú pravidlá pre realizáciu slobody prejavu predstaviteľov právnických profesií voči súdnej moci ako takej a jej predstaviteľom,“ uviedla platforma.Vysvetlila, že neprijateľné sú také verejné prejavy predstaviteľov právnických povolaní, ktoré podkopávajú autoritu, nezávislosť a dôveru verejnosti v súdnictvo, ako aj nenávistné prejavy či osobné útoky na predstaviteľov súdnej moci za výkon ich rozhodovacej činnosti.