V pondelok sa začne disciplinárny proces s bývalým predsedom Špecializovaného trestného súdu Trubanom

17.12.2022 (Webnoviny.sk) - V pondelok 19. decembra začne na pôde Najvyššieho správneho súdu SR disciplinárny proces s bývalým predsedom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Návrh na jeho disciplinárne stíhanie podali ešte v októbri 2020 súčasný šéf ŠTS Ján Hrubala a šéf Súdnej rady SR Dôvodom je, že sa sudca nenamietol pri rozhodovaní o väzbe podnikateľa Norberta Bödöra pre možnú zaujatosť. V rámci podania dvojica navrhla, aby Trubana preložili na súd nižšieho stupňa.Podľa Hrubalu a Mazáka bola sudcovi známa výpoveď svedka v kauze Dobytkár Mareka K., ktorý vypovedal o ďalšej podozrivej osobe v tomto konaní. Išlo o advokáta Jána G., ktorý mal mať kontakty so sudcom.„Naš názor je ten, že kvalita tých informácií, ktoré mal sudca Michal T. k dispozícii po prečítaní spisového materiálu, ho mala primäť k tomu, aby sa vylúčil,“ zdôraznil po podaní disciplinárneho návrhu Hrubala. Ako doplnil, ten kontakt mu podľa ich názoru nedovoľoval byť vo veci nezaujatý.Stíhanie sudcu nesúvisí s tým, že Bödöra v roku 2020 nevzal do väzby. „Indície môžme mať rôzne, ale sudca nie je stíhaný za to, ako rozhodol. Právny názor, pokiaľ nie je podložený zlým úmyslom, sám o sebe, i keď je chybný, nemôže byť dôvodom na disciplinárne stíhanie,“ vysvetlil Hrubala.Najvyšší súd SR v tomto prípade potvrdil chybný právny názor sudcu a Bödöra neskôr vzal do väzby.Návrh podľa predkladateľov nevylučuje podozrenia o korupčnom správaní sudcu Trubana.„My sme podali návrh na disciplinárne konanie a v tomto návrhu nevylučujeme, že vec by mohla mať aj trestnoprávny rozmer. Ale my na toto pole nevstupujeme. Pretože to je pole, na ktorom musia vykonať potrebné úkony iba orgány činné v trestnom konaní,“ dodal k veci Mazák.Michal Truban bol na čele Špecializovaného trestného súdu od roku 2015 do júna 2020.