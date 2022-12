Slovenskú národnosť uviedlo počas sčítania takmer 84 percent obyvateľov Slovenska, šesťstotisíc ľudí sa hlási k menšinám

sčítaní

18.12.2022 (Webnoviny.sk) - K slovenskej národnosti sa vprihlásilo viac ako 4,5 milióna obyvateľov s trvalým pobytom. Podiel slovenského obyvateľstva je takmer 84 percent z celkového počtu obyvateľov.Vyplýva to z výsledkovobyvateľov, domov a bytov, ktoré Štatistický úrad SR zverejnil na stránke scitanie.sk.Druhou najčastejšie uvádzanou národnosťou bola maďarská, ku ktorej sa prihlásilo viac ako 422-tisíc ľudí, čo predstavuje 7,75 percenta z celkového počtu obyvateľov s trvalým pobytom. Rómsku národnosť uviedlo viac ako 67-tisíc obyvateľov, čo zodpovedá 1,23 percentám.Národnostné menšiny na Slovensku tvoria podľa10,8 percenta obyvateľstva s trvalým pobytom. K rozličným menšinám sa prihlásilo 600-tisíc ľudí.K českej národnosti sa prihlásilo necelých 29-tisíc obyvateľov, čo je viac ako pol percenta obyvateľstva s trvalým pobytom. K rusínskej národnosti sa prihlásilo 23 746 obyvateľov a obyvateliek Slovenska.Ukrajinskú národnosť vuviedlo viac ako 9 400 obyvateľov a obyvateliek a vyše 3 300 ich uviedlo nemeckú národnosť.Na Slovensku tiež žije 596 osôb hlásiacich sa k židovskej národnosti, ale aj temer 3 800 osôb, ktoré uviedli poľskú národnosť.Obyvatelia sa vhlásili aj k moravskej, ruskej, vietnamskej, bulharskej, chorvátskej, srbskej, rumunskej, albánskej, rakúskej, gréckej, sliezskej, čínskej, talianskej, kórejskej, ale aj anglickej, francúzskej, tureckej, iránskej, írskej či kanadskej národnosti.Inú národnosť uviedlo 8 888 obyvateľov a obyvateliek. Národnosť nebola zistená u 295 558 osôb, čo predstavuje 5,42 percenta z celkového počtu obyvateľov.Najvyšší podiel obyvateľstva slovenskej národnosti je v Žilinskom kraji, a to 95,05 percenta. Nasleduje Trenčiansky kraj, kde žije vyše 94 percent obyvateľov slovenskej národnosti. Tretí najvyšší podiel obyvateľov, ktorí vuviedli slovenskú národnosť, má Prešovský kraj, a to 88,48 percenta.Nasleduje Bratislavský kraj s viac ako 86 percentami slovenského obyvateľstva, Banskobystrický kraj s 82,01 percentami a Košický kraj s čosi vyše 80 percentami obyvateľov hlásiacimi sa k slovenskej národnosti.Najmenší podiel obyvateľstva slovenskej národnosti je podľa výsledkovv Nitrianskom kraji, kde ju uviedlo 70,31 percenta obyvateľov a obyvateliek. Na predposlednej priečke skončil Trnavský kraj s vyše 73-percentným podiem slovenského obyvateľstva.