V Poprade rozdajú desaťtisíce respirátorov, dostane ich najohrozenejšia skupina

1.2.2021 (Webnoviny.sk) - Zamestnanci popradskej samosprávy v pondelok začali s distribúciou zhruba 20-tisíc respirátorov . Mesto ich kúpilo pre seniorov starších ako 65 rokov s trvalým pobytom v meste.Každý z nich dostane dva kusy zadarmo. Ako informovala radnica na svojej internetovej stránke, zamestnanci majú k dispozícii zoznamy obyvateľov, seniori sa k odberu nahlásiť nemusia.„Podarilo sa nám operatívne za pomerne krátky čas zabezpečiť 20-tisíc respirátorov. Vzhľadom na to, že je to nad rámec našich možností, vybrali sme najohrozenejšiu skupinu ľudí, a to sú seniori nad 65 rokov,“ uviedol primátor Anton Danko Pripomenul, že mesto Poprad minulý rok, ešte v začiatkoch pandémie, ako prvé na Slovensku začalo rozdávať rúška postupne všetkým Popradčanom.Respirátor poskytuje väčšiu ochranu ako rúško, seniori by ich mali využívať účelne, najmä v interiéroch, kde sa zdržiava viac ľudí, napríklad v MHD, obchodoch, lekárňach či na pošte, pripomenula samospráva.