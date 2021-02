Z brutálnej vraždy matky troch detí v Šamoríne obvinili jej manžela

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.2.2021 (Webnoviny.sk) - Policajný vyšetrovateľ z Trnavy obvinil 37-ročného muža z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Vo štvrtok 28. januára v skorých ranných hodinách podľa obvinenia brutálne zavraždil v Šamoríne svoju manželku, matku troch detí.Žena, ktorá je pôvodom z Ukrajiny, mala na tele viaceré devastačné poranenia, na následky ktorých zomrela. Za vraždu blízkej osoby mu hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov, prípadne doživotie.„Kriminalisti zadržali po čine podozrivého, manžela nebohej. Ten bol z dôvodu vykonávania procesných úkonov umiestnený do cely policajného zaistenia. Počas zadržania si policajti všimli, že v cele dochádza k samopoškodzovaniu zadržanej osoby. Policajti mu privolali lekársku pomoc a muža previezli do nemocnice,“ informuje trnavská polícia.Vyšetrovateľ podal podnet na väzobné stíhanie muža, na základe príkazu súdu ho policajti eskortovali do výkonu väzby. Vzhľadom na zranenia bol muž prevezený do nemocnice v Trenčíne.