V portugalských parlamentných voľbách zvíťazili vládnuci socialisti

Lisabon 7. októbra (TASR) - V parlamentných voľbách v Portugalsku v nedeľu jasne zvíťazila vládnuca Socialistická strana (PS) premiéra Antónia Costu. Opäť sa jej však nepodarilo získať väčšinu kresiel v parlamente, vyplýva z oficiálnych výsledkov zverejnených v noci na pondelok, informovali svetové tlačové agentúry.Favorizovaní socialisti získali 36,65 percenta hlasov; ich hlavného konkurenta, opozičnú konzervatívnu Sociálnodemokratickú stranu (PSD), podporilo 27,9 percenta hlasujúcich, ukazujú výsledky sčítania všetkých hlasov.Costa, 58-ročný právnik a bývalý starosta Lisabonu, sa pri takýchto výsledkoch bude musieť naďalej spoliehať na podporu ďalších strán. Hoci socialisti budú mať v novom 230-člennom parlamente najmenej 106 kresiel namiesto doterajších 86, na samostatné vládnutie by potrebovali 116 poslancov. Obsadenie štyroch parlamentných kresiel na základe výsledkov hlasovania v zahraničí bude známe až v najbližších dňoch.Costov menšinový kabinet v uplynulom štvorročnom volebnom období spolupracoval v parlamente s dvoma menšími krajne ľavicovými zoskupeniami - radikálnym Ľavým blokom (BE) a volebnou alianciou CDU, ktorú vytvorili Portugalská komunistická strana (PSP) a zelení (PEV).Ľavý blok získal v nedeľňajších voľbách 9,67 percenta (19 kresiel) a aliancia CDU 6,46 percenta hlasov (12 kresiel).Ľavý blok i komunisti už uviedli, že sú ochotní naďalej podporovať socialistov. Costa vo víťaznom prejave spomenul, že si želá obnoviť takétoktorého popularitu podľa neho voľby preukázali, a to v záujmeKonzervatívna PSD, kedysi najsilnejšia parlamentná strana, bude mať v parlamente 77 kresiel - v porovnaní s doterajšími 89 mandátmi.Jednou z hlavných výziev stojacich pred novou vládou bude blížiaci sa brexit, keďže Británia je pre Portugalsko jedným z hlavných exportných trhov.Voľby v Portugalsku tradične sprevádza relatívne nízka účasť, tentoraz k hlasovacím urnám pristúpilo 54,5 percenta oprávnených voličov, čo je najmenej v parlamentných voľbách od návratu krajiny k demokracii po zvrhnutí pravicovej diktatúry v roku 1974.Socialista Costa sa stal portugalským premiérom v roku 2015 z prísľubom ukončenia úsporných opatrení zavedených v období finančnej krízy, keď Portugalsko potrebovalo medzinárodný záchranný program. Krajina v posledných rokoch zažila ekonomické oživenie spojené s výrazným poklesom nezamestnanosti.