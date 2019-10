Prahu ovládol Tarzan Foto: Divadlo Hybernia Foto: Divadlo Hybernia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 7. októbra (OTS) - Popredná pražská scéna kvôli predstaveniu zaobstarala novú javiskovú techniku a rekonštruovala sálu. Muzikál Tarzan je doposiaľ najnákladnejším projektom, aký Divadlo Hybernia pripravilo. Hviezdne obsadenému predstaveniu pri premiére aplaudovali hviezdy showbiznisu aj politické špičky.“ povedal moderátor slávnostnej premiéry, slovenský herec ŠV hlavných úlohách sa predstavili David Gránský, Ivana Korolová, Josef Vojtek, Dita Hořínková, Tomáš Trapl, Ernesto Čekan a ďalší.“, vysvetlil predstaviteľ Tarzana,“ zveril sa režisérDivákov na začiatku zaujala priestorová multimediálna projekcia, vďaka ktorej sa stali súčasťou dobrodružstva potápajúcej sa lode, aby sa onedlho ocitli v džungli. Veľmi realistické a dômyselné kulisy sú len jednou zo súčastí výpravnej produkcie. Dopĺňajú ju nákladné kostýmy, ktorých je v predstavení až 250. Hlavnú hrdinku Jane diváci uvidia celkom v piatich kostýmoch. „“, tešila saSlávny frontman kapely Kabát Josef Vojtek, ktorý predstavuje Tarzanovho opičieho otca Kerchaka, si zase pochvaľoval výzvu, ktorú rola predstavuje. „," dodal s úsmevom.Uznanie si muzikál zaslúži tiež za skvelú hudbu Phila Collinsa. Ten za ústrednú skladbu You'll Be In My Heart dokonca dostal Oscara a Grammy. Tú istú pesničku potom prespieval aja zaradil ju na jeden zo svojich albumov. Keď sa dopočul, že Divadlo Hybernia pripravuje Tarzana, poslal tvorcom vtipný odkaz: „Na slávnostnej premiére sa zúčastnili špičky z politického a kultúrneho života. Vedľa premiéra Andreja Babiša, Tarzanovi tlieskali napríklad Vlasta Korec, Petr Janda, Leona Machálková a mnohí ďalší.Hybernia kvôli Tarzanovi vykonala rekonštrukcii a zaobstarala novú techniku. Diváci si tak hviezdne obsadené predstavenie vychutnali v nových a pohodlných sedačkách. Ide o doposiaľ najnákladnejšie predstavenie tohto divadla. Mimoriadne úspešný hit mal len na newyorskej Broadwayi okolo 500 vypredaných predstavení, diváci mu tlieskali okrem USA či Európy tiež na Filipínach a len v Nemecku sa hral desať rokov. Show prichádza do Prahy vďaka osobnej iniciatíve a podpore podnikateľa a filantropa Milana Fiľa, majiteľa investičnej skupiny Eco-Investment a.s., ktorej súčasťou je aj Divadlo Hybernia.