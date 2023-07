V poskytovaní humanitárnej pomoci Ukrajine Slovensko značne zaostáva za ostatnými európskymi krajinami

Materiálna humanitárna pomoc

12.7.2023 (SITA.sk) - Vláda dnes vzala na vedomie Správu o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky za rok 2022, ktorú predložilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí . Správa poskytuje komplexný prehľad o realizovanej spolupráci z čo najširšieho hľadiska vrátane modalít, ktoré nie sú upravené zákonom o rozvojovej spolupráci.Ide najmä o aktivity v gescii Ministerstva vnútra , ako napr. poskytovanie materiálnej humanitárnej pomoci do zahraničia a poskytovanie pomoci žiadateľom o azyl a azylantom.Ako ďalej rezort uviedol v predloženom materiáli, v rámci rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci v uplynulom roku dominovala téma vojenského konfliktu na Ukrajine . V súvislosti s konfliktom u nášho východného suseda bola podpora poskytnutá aj Moldavsku, ktoré je vystavené migračnému tlaku.Podľa slovenskej diplomacie posledné desaťročie a osobitne uplynulý rok zvýraznili úlohu medzinárodnej rozvojovej spolupráce pri ochrane medzinárodnej stability a usporiadania založeného na pravidlách.„Približne 0,2 percent svetového HDP a viac ako 0,5 percent kolektívneho hrubého národného dôchodku (HND) Európskej únie sa vynakladá na oficiálnu rozvojovú pomoc. Slovensko na oficiálnu rozvojovú pomoc vrátane humanitárnej pomoci vynakladá len 0,13 - 0,15 percent HND," uviedlo ministerstvo v predloženom materiáli.Rezort zároveň uviedol, že Ukrajine počas konfliktu poskytli vyspelé krajiny na rozvojové a iné civilné účely pomoc v hodnote asi 82,5 miliardy eur. Napriek tomu, že HDP SR tvorí približne 0,1 percent svetového HDP a Ukrajina je naším zahraničnopolitických a taktiež hospodárskym partnerom, Slovensko poskytlo Ukrajine 8,3 milióna eur, čo je desaťkrát menej, než by podľa rezortu bolo náležité.Ministerstvo zahraničných vecí ďalej uviedlo, že Slovensko sa pri vstupe do Európskej únie formálne zaviazalo vynakladať na oficiálnu rozvojovú pomoc 0,33 percent HND. Je to dva a pol násobne viac ako v skutočnosti poskytujeme.„Na to, aby SR splnila svoj záväzok do roku 2030, bolo by potrebné navyšovanie vo výške približne 40 miliónov eur každoročne," myslí si rezort.Finálna suma oficiálnej rozvojovej pomoci súvisiacej s darovaním proticovidových vakcín za uplynulý rok dosiahla sumu 14,5 milióna eur. Predstavuje to viac ako 62 percent celkovej humanitárnej pomoci poskytnutej zo strany SR.„Vakcíny boli darované bilaterálne (Srbsko, Belize) v hodnote viac ako 8,6 milióna eur, zároveň aj prostredníctvom mechanizmu COVAX v hodnote takmer šesť miliónov eur," informoval rezort zahraničných vecí. Takmer tri štvrtiny oficiálnej rozvojovej pomoci za rok 2022 tvorili príspevky Ministerstva financií do medzinárodných finančných inštitúcií.