Hrdí a nezničiteľní. Dúhový Pride má pripomenúť, že LGBTI komunita na Slovensku tu vždy bola, je aj bude (foto)

Nezničiteľná vlajka ako symbol

Aj LGBTI ľudia sú členmi slovenských rodín

12.7.2023 (SITA.sk) - Hrdí a nezničiteľní je mottom tohtoročného podujatia Dúhový Pride , ktoré organizuje LGBTI komunita na Slovensku. Organizátori ním chcú vyjadriť, že napriek všetkým hrozbám a snahám o vymazávanie ich komunity tu vždy budú.„LGBTI komunita na Slovensku vždy bola, je a bude, vždy bude súčasťou slovenskej spoločnosti,“ uviedol podpredseda občianskeho združenia Dúhový Pride Martin Macko v stredu na tlačovej konferencii.Symbolom nezničiteľnosti LGBTI komunity je aj vlajka k podujatiu, ktorá je vyrobená z nezničiteľného materiálu, odolného voči ohňu, prerezaniu či strieľaniu.„Prvýkrát sme získali záštitu dvoch ministeriek - ministerky kultúry a ministerky spravodlivosti. Už tradične je náš festival pod záštitou Mesta Bratislava a Bratislavského samosprávneho kraja,“ doplnil Macko. Organizátori sa rozhodli, že na festivale neumožnia vystúpiť ľuďom, ktorí kandidujú vo voľbách do Národnej rady SR, aby ich podujatie nebolo zneužívané na kampaň.Ako informovala organizátorka Dúhového Pride Jana Mičeková, počas celého mesiaca sa koná takmer 40 sprievodných podujatí. Podotkla, že každý rok sa počet účastníkov a účastníčok zvyšuje. Nebude chýbať DJ, koncerty, workshopy či detská zóna. Samozrejmosťou je sprievod mestom. Program potrvá do 21:00, potom bude ešte afterparty v Refinery Gallery.Radka Trokšiarová presne pred deviatimi mesiacmi, 12. októbra 2022, prežila teroristický útok pred barom Tepláreň na Zámockej ulici , pri ktorom prišli o život Matúš Horváth Juraj Vankulič . Dnes je tvárou kampane a vyzýva ľudí na účasť na Dúhovom Pride. Hovorí, že keby boli Matúš a Juraj nažive, určite by tento deň radi oslávili.„Nebojme sa, lebo ani Matúš a Juraj by sa nebáli. Nevzdajme sa, buďme hrdí a nezničiteľní,“ vyzvala.Majiteľ Teplárne Roman Samotný doplnil, že ho mrzí, keď politici svojimi vyjadreniami na adresu LGBTI ľudí rozbíjajú slovenské rodiny a pretrhávajú väzby, pretože aj LGBTI ľudia sú členmi slovenských rodín. „Nechceme byť vyhnaní z vlasti a byť odmietaní vlastným národom, pretože sme jeho súčasťou,“ podčiarkol.