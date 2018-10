V pošte americkej kongresmanky sa našiel podozrivý balík

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 24. októbra (TASR) - V pošte demokratickej kongresmanky Debbie Wassermanovej-Schultzovej sa v stredu objavil podozrivý balík zaslaný na adresu jej kancelárie v meste Sunrise v americkom štáte Florida. Informovala o tom spravodajská televízia CNN.Kanceláriu kongresmanky úrady evakuovali. Na mieste, ktorého okolie polícia uzavrela, zasahuje pyrotechnická jednotka, uviedol príslušník floridskej polície Chris Piper.Zatiaľ nie je jasné, či balík obsahuje podobné výbušné zariadenie, aké doposiaľ neznámy páchateľ alebo páchatelia poslali do sídla bývalého amerického prezidenta Billa Clintona a jeho manželky Hillary v štáte New York, washingtonského sídla bývalého šéfa Bieleho domu Baracka Obamu či štúdií CNN v New Yorku.