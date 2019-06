V Považskej Bystrici finišuje rekonštrukcia autobusového nástupišťa

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Alexandra Moštková Foto: TASR - Alexandra Moštková

Považská Bystrica 5. júna (TASR) – Rozsiahlu rekonštrukciu autobusového nástupišťa v Považskej Bystrici za 1,7 milióna eur by mali dokončiť do konca júna. Informoval o tom spolumajiteľ Mestskej dopravnej spoločnosti (MDS) Vladimír Podoliak.Rekonštrukcia sa začala na jeseň minulého roku. Dotkla sa troch terminálov na autobusovom nástupišti, dva úplne zrušili. Na ich mieste vzniklo parkovisko pre autobusy aj osobné automobily. Prechod z hlavnej budovy k trom terminálom je krytý, aby mali ľudia zabezpečený vyšší komfort.uviedol Podoliak.Ako dodal, dokončiť treba ešte potrebné osvetlenie, elektronický informačný systém, pribudnú tiež odpadové koše a kvetinová výzdoba. Asfaltové práce sa realizovali aj v prednej časti stanice, kde pribudne i stojan na bicykle. Súčasťou projektu rekonštrukcie stanice sú aj dve nové zastávky pri železničnej stanici, kde bude osadený informačný systém. Vďaka nemu by sa mali ľudia dozvedieť nielen o odchodoch autobusov, ale aj vlakov.Projekt je financovaný z eurofondov, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo Mestskej dopravnej spoločnosti nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 1,5 milióna eur.Po skončení rekonštrukcie chce MDS na autobusovej stanici vybudovať parkovisko pre osobné automobily, ktoré bude slúžiť najmä návštevníkom okolitých športových areálov. Parkovisko nie je súčasťou projektu, Mestská dopravná spoločnosť ho vybuduje z vlastných zdrojov.