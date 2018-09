V považskobystrickej mestskej časti zrekonštruovali cestu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Považská Bystrica 16. septembra (TASR) – Obyvateľom považskobystrickej mestskej časti Šebešťanová slúži od polovice tohto týždňa zrekonštruovaná cestná komunikácia. Samospráva zrekonštruovala asi 1000 štvorcových metrov cesty za 30.000 eur.Ako informovala hovorkyňa Považskej Bystrice Iveta Pagáč Kováčiková, mesto Považská Bystrica má 11 prímestských častí, z ktorých takmer v každej majú ľudia problém so zničenými cestami. Radnica sa preto snaží každoročne vytypovať tie najviac zničené a investovať do ich opráv.priblížila Pagáč Kováčiková.Ako dodala, takmer vždy je potrebné sfrézovať starý asfaltobetónový povrch. Následne ho nahradia novým. Opravy nerobia čiastkovo, ale komplexne, aby vydržali dlhé roky a nemuseli do nich znovu investovať.