Všeobecní lekári vítajú, že v ambulanciách budú praktické sestry

Bratislava 16. septembra (TASR) - Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) uvítala schválenie nepriamej novely zákona, podľa ktorej v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých chýbajúce zdravotné sestry môžu nahradiť zdravotnícki asistenti, ktorí sú po novom premenovaní na praktické sestry.povedal Peter Makara, prezident SSVPL.Doplnil, že z hľadiska zabezpečenia kvality a dostupnosti primárnej starostlivosti by bolo optimálne, keby v každej ambulancii všeobecného lekára pre dospelých pracovala jedna sestra a jedna praktická sestra. Poukázal tiež na nedoriešenie otázky kontinuálneho vzdelávania praktických sestier, čo by mohlo ohroziť kvalitu zdravotnej starostlivosti.V ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých by chýbajúce zdravotné sestry mohli nahradiť zdravotnícki asistenti, ktorí sú po novom premenovaní naVyplýva to z nepriamej novely zákona o zdravotnej starostlivosti z dielne šéfa zdravotníckeho výboru Štefana Zelníka (SNS), ktorú poslanci pripojili k novele zákona o omamných látkach. Parlament ju schválil tento týždeň.Opozícia zmenu kritizuje, ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) ju obhajuje. Proti zmene je Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Asociácia nemocníc Slovenska aj Asociácia súkromných lekárov SR hodnotia návrh pozitívne.