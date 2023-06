V pozadí „cirkusu“ okolo odvolávania Kollára podľa Fica sú čurillovci a Lipšic (video)

Zámer zaútočiť na Aláča

Manipulácia trestných konaní

„A samozrejme je to príprava na útok voči čelnom tímu Oblúk," uviedol Fico z poukazom na tím policajnej inšpekcie, ktorý vyšetroval príslušníkov NAKA.

27.6.2023 (SITA.sk) - Strana Smer-SD sa nezúčastní na prípadnej mimoriadnej schôdzi zameranej na odvolanie predsedu parlamentu Borisa Kollára Sme rodina ).Ako na tlačovej konferencii povedal šéf strany Robert Fico , Kollár by mal pre kauzu údajného útoku na svoju expartnerku odstúpiť sám.Za zverejnením celej veci však šéf Smeru vidí zámer zaútočiť na šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Michala Aláča alebo generálneho prokurátora Maroša Žilinku „Je to útok proti tým predstaviteľom bezpečnostných zložiek, ktorí veľmi jasne vyšetrili správanie takzvaných elitných vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) 'čurillovcov'," povedal Fico.Dôvodom plánovaného útoku na Žilinku má podľa Fica byť, že v trestných kauzách postupuje podľa trestného poriadku V súvislosti s Aláčom zase spomenul správu SIS o údajnej manipulácii trestných konaní. Túto správu na neverejnom zasadnutí parlamentu prečítal práve Kollár.„Áno pán Kollár sa priznal, že použil fyzické násilie proti jednej zo svojich partneriek. My sme to odsúdili a myslíme si, že by mal odstúpiť z funkcie," vyhlásil Fico. Doplnil však, že v pozadí tohto „cirkusu" je špeciálny prokurátor Daniel Lipšic a „čurillovci", ktorí to chcú využiť na zbavenie sa svojich nepriateľov.